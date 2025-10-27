Modernizarea străzii Trandafirilor din Dezmir, pe lista investițiilor viitoare în Apahida. Cum se va transforma?

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea străzii Trandafirilor din satul Dezmir.

Strada Trandafirilor din Dezmir, pe lista investițiilor viitoare în Apahida | Foto: Facebook. Primăria Comunei Apahida

Strada Trandafirilor din satul Dezmir, comuna Apahida, va fi modernizată.

„Strada Trandafirilor, pe lista investițiilor viitoare! Au fost planificate lucrări importante de modernizare pentru strada Trandafirilor, menite să îmbunătățească infrastructura și mobilitatea în zonă”, a transmis Primăria Apahida într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Cum va arăta strada Trandafirilor din Dezmir?

Ce este propus:

2 benzi de circulație, inclusiv benzi dedicate pentru transportul public

Trotuare moderne - pentru siguranța pietonilor

Pistă de biciclete - gândită pentru deplasare alternativă, sigură și sustenabilă

- gândită pentru deplasare alternativă, sigură și sustenabilă Rețea de canalizare pluvială - pentru a preveni acumulările de apă în timpul ploilor

„Lucrările vor acoperi o lungime de peste 350 de metri și vor aduce un plus de funcționalitate și confort pentru locuitorii din Dezmir”, se mai arată în comunicarea Primăriei Apahida.

În Dezmir, în cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate și următoarele străzi

str. Fântânele - 527 m

str. Viilor - 1 - 292 m

str. Viilor - 2 - 107 m

str. Nucilor - 205 m

str. Ghioceilor - 1.009 m

str. Pădurii - 156 m

str. Teilor - 286 m

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Proiectul se află în etapa de pregătire și urmează să fie implementat conform calendarului de investiții.

Investiții de peste 88 milioane de lei în Apahida

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul national de 11.518.086,44 lei.

