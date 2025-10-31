Cineva să stingă lumina în Mănăștur, că e miezul zilei! Explicația Primăriei Cluj-Napoca.

În Cluj-Napoca. Luminile ard în plină zi în cartierul Mănăștur.

Lumina a fost aprinsă pe timpul zilei cartietul Mănăstur din Cluj-Napoca, vineri, 30 octombrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro.

Într-o perioadă în care autoritățile încearcă să facă economii de unde se poate, în Cluj-Napoca, cineva se pare că a uitat luminile de pe stâlpi aprinse.

N-ar fi o problemă dacă ar fi seara. Dar acest lucru s-a întâmplat chiar astăzi, vineri, 31 octombrie 2025, în plină zi, după-amiaza. La ora 12.00.

Becuri aprinse în plină zi pe stradă în Cluj-Napoca

În imaginile surprinse de monitorulcj.ro puteți observa cum luminile sunt aprinse pe stâlp în plină zi, în Mănăștur, Pod Calvaria, Calea Mănăștur.

Luminile de pe stâlp pornite în timpul zilei în Mănăștur | Foto: monitorulcj.ro.

Primăria Cluj-Napoca a explicat de ce au fost aprinse luminile în plină zi în Mănăștur

monitorulcj.ro a contactat Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru a afla de ce ard luminile pe stradă în plină zi.

Am fost informați că luminile au funcționat în plină zi deoarece au fost efectuate lucrări de verificare la iluminatul public.

„S-a lucrat în zonă. Au fost efectuate verificări pentru a proba dacă funcționează iluminatul. Aceste probe nu durează mult”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru monitorulcj.ro.

Cât vor mai fi aprinse vor mai fi aprinse pe timpul zilei în Cluj-Napoca?

Ulterior, Primăria Cluj-Napoca ne-a transmis și o completare de la Termoficare Napoca SA.

„Am demarat un program de inventariere Și mapare GIS a circuitelor de iluminat public, proces care presupune aprindere unor circuite pentru a verifica traseele acestora. Cu aceasta ocazie se realizează și reviziile, și verificările periodice de azi (vineri, 31 octombrie 2025 - n. red.), până duminică între orele 9.00 și 18.00”, a transmis Termoficare Napoca SA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: