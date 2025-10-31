Participanții la comemorarea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendați de jandarmi

Sute de persoane au participat, joi seară, la un marș în București, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv în urma căruia 65 de tineri au murit. Jandarmii l-au amendat pe organizatorul marșului pentru „depășirea orei de comemorare”.

Participanții la comemorarea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendați de jandarmi| Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Joi s-au împlinit 10 ani de la incendiul de la Colectiv, produs în 30 octombrie 2015, în urma căruia 65 de oameni au murit.

„Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!” a notat organizatorul marșului Colectiv, Marian Rădună, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, după ce a fost amendat de Jandarmeria Română pentru „depășirea” orei de comemorare.

Participanții la comemorarea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendați de jandarmi|Foto: Marian Rădună - Facebook

Participanții la comemorarea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendați de jandarmi

Organizatorul marșului a publicat pe pagina de Facebook un mesaj video în care este surprins momentul intervenției jandarmilor.

Conform organizatorilor, evenimentul a fost notificat oficial: atât marșul propriu-zis și momentul de comemorare de la fostul club Colectiv.

Cu toate acestea, jandarmii au aplicat organizatorilor o amendă în valoare de 3.000 de lei.

Pe 30 octombrie 2015 a avut loc tragedia de la Clubul Colectiv din Bucureşti, cel mai mare incendiu produs într-un club din ţară şi cel mai mare accident după anul 1989, soldat cu 65 de morţi şi 163 de răniţi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: