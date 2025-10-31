Mandorlini, atac dur după plecarea de la CFR: „Regret că m-am întors! Există probleme interne în club!”

Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost demis după doar două luni de când revenise ca antrenor al CFR-ului.

Mandorlini și-a încheiat al treilea mandat la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Schimbarea pe banca tehnică s-a produs la scurt timp după revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte al echipei.

Înfrângerea cu Petrolul Ploiești, scor 0-1, i-a fost fatală italianului, care acum a pus „tunurile” pe fosta sa echipă.

„Îmi pare foarte rău pentru felul în care s-a încheiat această experiență, pentru că îmi place cu adevărat România: iubesc Transilvania, iubesc Clujul, Brașovul, Sibiul.

Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat.

Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat.

Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine, și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

Mi s-a transmis încă din momentul sosirii că, la CFR, un rezultat de egalitate este considerat un eșec. Această mentalitate a generat o presiune uriașă asupra întregului proces de reconstrucție, într-un context în care echipa avea deja dificultăți evidente dinainte.

Practic, s-a încercat recuperarea în doar 6-7 meciuri a ceea ce se pierduse într-o perioadă mult mai lungă, anterior, iar o asemenea abordare nu este compatibilă cu seriozitatea și profesionalismul care ar trebui să caracterizeze un club de performanță”, și-a început Mandorlini discursul, potrivit prosport.ro.

Despre relația cu Neluțu Varga

„Reconstrucția unei echipe presupune timp, stabilitate și condiții adecvate de lucru, nu presiuni disproporționate și așteptări nerealiste. În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată.

Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj.

Comunicarea, inclusiv deciziile - probabil și cea privind despărțirea mea - se făceau prin intermediari. Din păcate, acesta a fost raportul cu patronul, iar lipsa unui dialog direct și transparent nu a ajutat deloc. Știu că toate deciziile din club sunt luate exclusiv de domnul Varga, de nimeni altcineva.

Este dreptul său, dar și responsabilitatea sa totală, să conducă echipa așa cum consideră.

Îmi reproșez doar faptul că m-am întors. A fost o greșeală mare, pentru că am crezut că exista cu adevărat dorința de schimbare și de reconstrucție serioasă. M-am întors cu inima deschisă și cu dorința de a construi un proiect solid și de durată.

Dacă aș fi știut că, de fapt, nu se putea realiza nimic concret, nu aș fi acceptat niciodată să revin. M-am sacrificat să vin la CFR, sacrificându-mi și imaginea de antrenor, încercând să rezolv în timp probleme care existau cu mult înainte de sosirea mea, dar în realitate mi s-au oferit doar două luni în care nu am putut face schimbări radicale.

În tot acest timp s-a pierdut un singur meci, dar s-a preferat sacrificarea unei construcții sănătoase pentru un efect de șoc imediat. În plus, regret că nu am plecat atunci când Cristi Balaj a decis să părăsească CFR-ul”, a mai transmis Mandorlini.

„Nu îmi vine să vorbesc de problemele de la echipă”

„Toate acestea, împreună cu atmosfera generală din club... CFR este o echipă îmbătrânită, care nu mizează pe tineri, în timp ce eu doream să-i integrez pentru a aduce energie și prospețime. Din păcate, aici timpul nu este un criteriu.

Există și probleme interne în club, despre care nu îmi revine mie să vorbesc, dar care influențează stabilitatea și mentalitatea echipei. Când în vestiar există tensiuni și interese diferite, este imposibil să construiești un mediu sănătos.

Îi doresc sincer mult noroc lui Pancu! Sper să găsească un club cu o altă mentalitate, dispus să înfrunte și să rezolve adevăratele probleme, pe care eu le-am semnalat deja și pe care acum le vede și domnul Mureșan. Dacă aceste probleme nu vor fi rezolvate, poate veni oricine - sau chiar nimeni - situația va rămâne aceeași.

De fapt, la CFR au fost șase schimbări de antrenor în ultimii doi ani, și situația nu s-a schimbat niciodată. Sper ca de data aceasta conducerea să învețe din greșeli și să îi ofere condițiile și timpul necesar pentru a munci cu adevărat”, a declarat italianul.

I-a răspuns lui Șumudică!

„M-a dezamăgit profund atitudinea unui coleg de breaslă. Dacă aceste critici sunt bazate pe naționalitate, e și mai grav. Dacă, în schimb, sunt doar pentru a apărea la televizor vorbind de rău alți colegi, atunci se descalifică singur. Din acest motiv, nu voi intra niciodată într-o polemică cu Șumudică.

Poate rămâne cu declarațiile lui, care nu îl onorează, în timp ce eu prefer să nu răspund la niciun atac. Cu atât mai mult cu cât Șumudică își uită propriile experiențe din fotbal, inclusiv la CFR.

Nu știu dacă într-adevăr voia să-mi ia locul, dar las răspunsul în seama lui. Poate că s-ar fi potrivit în această perioadă de două luni, dar sunt curios ce ar fi spus dacă ar fi fost în locul meu, în condițiile în care am lucrat eu”, a spus Mandorlini despre Marius Șumudică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: