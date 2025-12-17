Techable, programul care promovează incluziunea în domeniul IT, primește recunoașterea de Social Mobility Initiative of the Year (P)

Techable, programul inițiat de Betfair Romania Development pentru a susține accesul în domeniul IT al persoanelor cu dizabilități, a câștigat titlul de Social Mobility Initiative of the Year, oferit de Romanian Diversity Chamber of Commerce.

Dintre cele peste 75 de aplicații înscrise, inițiativa s-a distins prin impactul real pe care îl generează, modul inovator în care aduce tehnologia mai aproape de cei care au nevoie de ea și dorința de a transforma domeniul tech din România într-un mediu mai incluziv, cu șanse egale pentru orice persoană.

Cu o a doua ediție în plină desfășurare, Techable dovedește cu povești reale că schimbarea este posibilă chiar și pentru cei care depind de un cărucior cu rotile sau sunt limitați în mișcări. Într-un mixt de tehnologie, empatie și ambiție, proiectul strânge alături oameni puternici, pregătiți să arate că un nivel peste medie de pregătire în IT nu ar trebui să fie limitat de abilități fizice.

Prima ediție, primele succese

Lansat în 2024, Techable a pornit de la o nevoie concretă existentă în piață: multe persoane cu dizabilități au deja primele noțiuni de programare, sunt pasionați de tehnologie dar le lipsește sprijinul pe care alții îl primesc fie în facultate, fie într-un loc de muncă, astfel ajungând să se bazeze foarte mult pe autoînvățare. Cu ajutorul trainerilor și echipamentelor oferite gratuit, participanții au descoperit nu doar instrumente digitale, ci au și simțit încrederea că visurile lor pot deveni realitate. Au format o comunitate, s-au susținut reciproc, iar fiecare progres, fie el un prim cod scris sau un proiect mai amplu, a devenit un pas spre o viață mai independentă.

„Techable m-a ajutat să-mi depășesc câteva frici legate de tehnologii mai complexe. Știu că mai am multe de învățat dar a fost o excelentă ocazie să-mi demonstrez mie, și celor din jur, că pot.”, spune Ionel (32 ani, Bacău), care lucrează de mai mulți ani ca freelancer și își dorește să poată avansa în carieră.

Bilanțul primei ediții: 54 de participanți din țară au reușit să treacă de faza de inițiere iar cei mai ambițioși au ajuns până la cursuri avansate de Web Front-End Development. Mai mult, 10 dintre aceștia au obținut cu succes certificarea ANC ca Programatori de Sisteme Informatice.

Prezentul în care persoanele cu dizabilități își decid singure viitorul

În prezent, alți 54 de tineri din țară sunt în plin program de cursuri, într-o a doua ediție Techable care oferă 115 ore de programare și noțiuni despre Inteligență Artificială. Fiecare sesiune online aduce mai multă autonomie, mai multă curiozitate și un sentiment tot mai puternic de apartenență.

„O afacere proprie, o platformă pe care vor s-o creeze singuri, o viitoare carieră în IT – fiecare participant are propriul vis, iar pentru noi este un privilegiu să le putem fi alături. Într-o lume în care persoanele cu dizabilități au prea multe obstacole, reușim să construim punți prin tehnologie.”, spune Radu Miclăuș, General Manager Betfair Romania Development.

Techable este parte din ansamblul de inițiative de responsabilitate socială pe care Betfair Romania Development le derulează, de peste 15 ani, în comunitate. Doar în ultimul an, compania de servicii software din Cluj-Napoca a susținut diferite programe care sprijină persoane cu dizabilități sau din medii defavorizate. Contribuția companiei este dusă mai departe și de peste cei 2000 de membri ai echipei care se implică în mod constant în acțiuni de voluntariat.