Vreme caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius.

Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius, miercuri, 17 decembrie 2025, la Cluj-Napoca.

Temperaturile vor ajunge la 10 grade Celsius la Cluj-Napoca, miercuri, 17 decembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 17 decembrie 2025 va fi puțin mai cald la Cluj-Napoca față de ziua precedentă.

Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius.

Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.

Viteza vântului va fi de 6 m/s.

Până la ora 10.00, temperatura va fi de 1 grad Celsius, iar maxima zilei va fi la pra 14.00.

