Rocă vulcanică, identificată la zeci de metri adâncime în urma săpăturilor la metroul din Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea: „Lucrările avansează”.

Lucrările pe șantierul metroului din Cluj continuă în teren. În urma săpăturilor, la o adâncime de peste 20 m, a fost identificată o rocă vulcanică. „Se lucrează inclusiv noaptea”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Săpăturile în teren la metroul din Cluj pentru lansarea „cârtițelor” în subteran au început în 11 august 2025.

După cum arată viceprimarul Clujului Dan Tarcea, lucrările avansează în teren, iar săpăturile vor continua până la o adâncime de peste 24 m.

În urma săpăturilor efectuate, constructorul a identificat o rocă vulcanică.

„Centura metropolitană și metroul merg mai departe. Noutatea este că se lucrează, iar partea de metrou se lucrează și noaptea, deci lucrările avansează”, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea.

„Următoarea bornă pentru metrou este finalizarea pereților mulați. Peretele mulat trebuie să fie până la o adâncime de 24 de metri. După săpăturile realizate, la o adâncime de 22 de metri, am dat de o rocă vulcanică, știam că există acolo, care se sparge foarte greu.

Ca să spargă un metru de rocă vulcanică pe o lățime aproximativ de 3 metri este nevoie de 10 ore. Este un ciocan, să-i spun așa, care are patru tone, cu formă conică care se ridică de la 5-7-10 metri și se lasă acolo în gaură și se tot ridică și-l lasă ca să spargă, după care vine cleștele să scoată afară roca vulcanică. Sunt provocări pe care le avem în fiecare moment la proiecte, fie că discutăm de rocă vulcanică fie că discutăm de sare. Este important că avem soluții și putem trece peste ele. Știm de ele și mergem mai departe”, a declarat marți viceprimarul Dan Tarcea în cadrul unei intervenții radio locale.

În 11 august 2025 au început lucrările la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), structura subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj. Această etapă presupune lucrări de infrastructură subterană pentru primul proiect de metrou realizat într-un oraș din afara capitalei.

După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, pentru săpăturile la galeriile subterane.

Mobilizare pentru centura metropolitană

De altfel, Dan Tarcea s-a referit și la modul în care decur lucrările la cele două segmente ale centurii metropolitane.

„La centura metropolitană chiar luni a fost o întâlnire cu reprezentanții celor care au câștigat licitația pentru a stabili calendarul și pentru a vedea care sunt impedimentele pentru partea de proiectare. Vorbim de tronsonul doi al centurii metropolitane. Sunt mobilizați și sper să avem rezultate pozitive cât mai repede.

La tronsonul 1 se lucrează, din păcate nu va fi finalizat la data de 31 decembrie, au fost câteva întârzieri, unele normale, să spun așa. Totdeauna, relocarea de utilități aduce niște provocări majore. Se lucrează pe unul dintre cel mai aglomerate drumuri din România. Sper ca anul viitor să putem circula pe acest tronson, deja lucrurile sunt vizibile”, a adăugat viceprimarul Clujului.

Contractul pentru tronsonul doi al centurii metropolitane a fost semnat în mai 2025, iar ulterior edilul Emil Boc anunța emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare pentru tronsonul 2 al centurii metropolitane a Clujului, începând cu data de 23 iunie 2025.

Realizarea concomitentă a drumurilor de legătură va oferi o fluidizare sporită a traficului în cartierele din municipiu. Drumurile de legătură la centura metropolitană sunt realizate din bugetul local.

Centura metropolitană Cluj va avea 14 noduri de legătură și va conecta o serie de zone și drumuri din zona metropolitană.

Contractul, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (fonduri alocate prin Programul Transport 2021-2027), este semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000 - Con-A Operations, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane au debutat în mai 2024 și vizează tronsonul Cluj-Florești, și lărgirea de la 4 benzi la 6 benzi.

