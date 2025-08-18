A început construcția tunelurilor pentru metroul din Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea: „Este una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din România”.

Prima carcasă din fier beton, echivalentul unui bloc de opt etaje, a fost introdusă în puțul de lansare al metroului. „Această etapă marchează începutul construcției tunelurilor metroului clujean”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Săptămâna trecută au început săpăturile în teren la metroul din Cluj, pentru lansarea „cârtițelor” în subteran.

Lucrările au avansat în teren, astfel că antreprenorul proiectului a introdus deja prima carcasă din fier beton, etapă ce marchează debutul lucrărilor la cele două tuneluri ale metroului.

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat începerea lucrărilor pentru realizarea tunelurilor metroului din Cluj.

„Prima carcasă din fier beton, cu o înălțime de 24,2 metri – echivalentul unui bloc de opt etaje – a fost introdusă în puțul de lansare al metroului”, a anunțat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Practic, structura va asigura peretele de susținere pentru lansarea celor două utilaje de tip «cârtiță», care vor săpa tunelurile subterane.

„Această etapă marchează începutul construcției tunelurilor metroului clujean.

Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură derulate în prezent în România, cu impact major asupra transportului public din Cluj-Napoca”, a explicat Dan Tarcea în mesajul citat.

În urmă cu o săptămână, în 11 august 2025, începeau lucrările la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), structura subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj. Această etapă presupune lucrări de infrastructură subterană pentru primul proiect de metrou realizat într-un oraș din afara capitalei.

„Cârtițele” care vor săpa tunelurile pentru metrou, asamblate în subteran

După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, pentru săpăturile la galeriile subterane.

Asamblarea cârtițelor în subteran va dura aproximativ o lună.

„Nu vorbim neapărat de un tunel, de un puț de lansare sau stații. Vorbim de un sistem complet automatizat de metrou. De aceea, proiectarea nu este numai ce vedeți, nu sunt numai avizele, ci vorbim despre conceptul, proiectarea și ideea unui sistem întreg care pleacă de la trenuri, pleacă de la rețelele de informatică, pleacă de la securitatea cibernetică, pleacă de la sistemul de semnalizare, deci munca este complexă și pot să vă spun că de la începutul proiectului avem oameni din multe țări, poate din toate colțurile lumii, care astăzi sunt aici și lucrează la proiectare și care astăzi toți vorbesc despre cât de fain este la Cluj. Astăzi începem puțul de lansare. Ce este puțul de lansare? Vorbim de o locație unde vom avea dimensiuni între 35 de metri pe 19 metri lățime, cu o adâncime de 16 – 16,5 metri, acești pereți mulați se vor duce și vor fi săpați până la 24 de metri adâncime, iar pe fundație se vor coborî cârtițele, cea mai grea componentă a unei cârtițe are undeva la 120 de tone. Aceste cârtițe vor fi coborâte pe acea fundație, pe partea de jos a puțului de lansare, asamblate, după care se pleacă la treabă și începe forarea”, explica Șerban Iorga, șeful proiectului metroului clujean din partea companiei Alstom, la debutul lucrărilor la puțul de lansare.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

