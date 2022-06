Lovitură pentru primari. Consiliul Județean Cluj le cere să găsească firme care să le ridice gunoaiele. Boc se așteaptă „la ce e mai rău”

Consiliul Județean Cluj pare că nu va finaliza la timp licitația pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural până la Centrul de Deșeuri. Dacă până acum primarilor le-a fost interzis să delege gestiunea serviciilor de salubrizare, de mâine, aceștia vor avea undă verde pentru încheierea de noi contracte pentru a nu rămâne cu gunoaiele în stradă.

Alin Tișe la inaugurarea CMID-ulu. Sursă foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Clu a inițiat procedura de achiziție publică privind atribuirea contractului de delegare a activitățile de salubrizare aferente operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj.

Cu alte cuvinte, vor fi selectate două categorii de operatori: operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural până la C.M.I.D. și un operator pentru exploatarea CMID.

„Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare care urmează să fie plătite de operatorii de colectare și transport către operatorul C.M.I.D., vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj (…) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare determinată, A.D.I. Eco-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică”, arată Consiliul Județean.

ADI EcoMetropolitan Cluj a propus modificarea documentului pentru a permite unităților administrativ-teritoriale să delege temporar gestiunea serviciilor de salubrizare prin proceduri organizate individual la nivelul unităților administrativ-teritoriale, contractele astfel atribuite urmând a înceta la momentul începerii prestării serviciilor de către operatorul ce va fi desemnat în cadrul licitației organizată de ADI Eco-Metropolitan Cluj.

„Se propune modificarea art. 12, care în forma inițială prevede că pe durata Acordului, niciuna din părțile Acordului nu va realiza individual nici un fel de contract de delegare a gestiunii privind serviciile. Interdicția delegării individuale a gestiunii serviciilor, de către UAT-uri, este menținută , dar se propune cu titlu de excepție, modificarea acestuia prin reglementarea posibilității UAT-urilor de a delega în mod individual gestiunea serviciilor, exclusiv temporar, până la începerea prestării serviciilor de către operatorii desemnați în cadrul procedurilor de atribuire demarate pentru gestionarea în comun a serviciilor pe raza tuturor asociațialor”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi votat joi de consilierii județeni.

Forul județean susține că procedura inițiată de ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale este în curs de desfășurare.

„Până la data începerii prestării serviciilor de către operatorul care va fi desemnat câștigător, este necesară identificarea unei soluții temporare pentru asigurarea serviciilor în acele situații în care contractele existente încheiate cu operatorii actuali de către unitățile administrativ-teritoriale asociate în ADI EcoMetropolitan Cluj nu pot fi prelungite. Această modificarea este oportună pentru asigurarea continuității serviciilor de salubrizare la nivelul UAT-urilor”, susține Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Mesaj pentru Alin Tișe de la Emil Boc: „Ne pregătim și pentru ce îi mai rău”

La începutul lunii iunie, consilierii locali au votat majorarea prețurilor pentru salubritatea menajeră Primarul Emil Boc i-a transmis un mesaj lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, în legătură cu nefinalizarea CMID-ului.

Emil Boc spune că pregătește soluții în cazul în care licitația derulată de Consiliul Județean pentru un nou operator care să ridice gunoaiele nu va fi finalizată la timp.

„Când se va termina toată licitația pe care o face ADI Eco-metropolitan atunci vom avea și noi un nou operator la salubrizarea menajeră. Sunt profund nemulțumit și aveți dreptate, dar sunt constrâns de ceea ce nu s-a terminat acolo unde dumneavoastră ați fost șef (mesaj către Vladimir Mătușan - n.red.) înainte de a veni la noi la Consiliul Local. Sper să nu ne pună Consiliul Județean în offside să nu termine licitația pentru că atunci chiar vom avea o problemă noi că nu mai avem cadru legal de prelungire sau trebuie să găsim o soluție, am dat-o să o studieze colegii mei, în speranța că nu o vom pune niciodată în aplicare. Ne pregătim și pentru ce îi mai rău. Eco-Metropolitan trebuie să termine această licitație care e în etapa finală am înțeles în luna iulie, august, astfel ca în toamna acestui an să intrăm cu noul contract. Salubritatea menajeră e încă pe contractul vechi și actualizarea prețurilor se face tot în baza contractelor vechi. ADI Eco-Metropolitan validează noul câștigător și noi cedăm în baza contractului toată activitatea de salubritate menajeră la Eco-Metropolitan”, a spus Boc.

