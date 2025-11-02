Acoperiș nou pentru fosta Policlinică din Huedin. Consiliul Județean Cluj a investit 200.000 lei

Consiliul Județean Cluj (CJ Cluj) a alocat 200.000 de lei pentru înlocuirea acoperișului fostei Policlinici din Huedin. Investiția a fost realizată din cei 2 mil. de lei alocați din fondul de rezerva al CJ, care sunt folosiți pentru lucrări de urgență la școli, grădinițe și drumuri din județul Cluj.

Consiliul Județean Cluj a investit 200.000 lei |Foto: monitorulcj.ro

Fosta Policlinică găzduiește în prezent cabinete medicale din mai multe specialități, precum și o subvenție a Seviciului de Ambulanță al județului Cluj, activitatea medicală din clădire oferind servicii pentru aproximativ 40.000 – 50.000 de locuitori, atât din Huedin și comunele din jur, cât și din mai multe localități din județul Sălaj.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, intervenția a fost necesară ca urmare a deteriorării severe a acoperișului.

„Necesitatea acestei alocări din fondul de rezervă al instituției a fost determinată de urgența înlocuirii acoperișului, grav deteriorat în urma fenomenelor meteorologice extreme produse recent. Aceste lucrări vor contribui la împiedicarea pătrunderii apei și producerii de inundații și infiltrații în cabinetele medicale existente.”, au declarat reprezentanții Consiliului Județean într-o postare pe Facebook.

