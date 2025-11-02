Sondaj CURS. AUR ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament

Peste o treime dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, iar aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, arată un sondaj CURS.

Conform Agerpres.ro, sondajul de opinie, publicat duminică, a fost realizat la nivel național în perioada 14-26 octombrie și a urmărit intențiile de vot pentru Parlament, atitudinile față de suspendarea președintelui și percepțiile privind recentele evoluții politice.

Sondajul arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), 24% cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Național Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvați România (USR) și 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT).



POT a crescut față de cercetarea anterioară, ajungând la 7%, consolidându-și poziția în rândul electoratului tânăr și al votanților neafiliați politic, în timp ce UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu câte 4% iar alte formațiuni însumează 1%.

Nicușor Dan ar trebui suspendat?

În contextul discuțiilor recente despre posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, sondajul arată că 49% dintre respondenți ar susține, într-o anumită măsură, această idee, în timp ce 41% se opun iar 10% nu au o opinie.



„Mai exact, 22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

Aproape 40% dintre români consideră că Georgescu nu a comis un atac la ordinea constituțională

Întrebați despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituționale, 22% dintre respondenți cred că există dovezi suficiente pentru aceste acuzații, în timp ce 37% consideră că dovezile sunt insuficiente și 37% spun că nu dețin suficiente informații pentru a se pronunța.

Rezultatele sugerează că o mare parte a publicului nu are încă o opinie clară în privința cazului, ceea ce indică incertitudine și prudență în evaluarea informațiilor juridice și mediatice.

Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față, la domiciliul acestora. Eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat iar marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate.

