„U” Cluj, înfrântă acasă de FCSB. Olaru a fost decisiv pentru campioană.

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, scor 2-0 pe teren propriu împotriva FCSB.

FC Universitatea Cluj a primit vizita campioanei en-titre FCSB, în cea de-a 15-a etapă a Superligii Românie, ultima a turului de campionat.

Gazdele au avut prima ocazie a meciului în minutul 10, la o minge bâlbâită de defensiva FCSB-ului, care i-a venit în balonul a fost trimis peste poartă.

FCSB a avut prima ocazie în minutul 23, însă lovitura de cap a lui Cisotti nu a prins cadrul porții.

„Sepcile roșii” a replicat trei minute mai târziu după ce au speculat o greșeală în defensiva campioanei, însă Macalou a tras în fundașul Ionuț Cercel, poziționat pentru blocaj.

Scorul a fost deschis de FCSB, în minutul 32 de către căpitanul Darius Olaru, care a reluat perfect din voleu o centrare a lui Lixandru.

Gazdele au fost aproape de egalare în minutul 37, însă și Lukic a tras în blocaj din interiorul careului.

Toto Lukic putea egala un minut mai târziu însă mingea trimisă cu capul a trecut razant pe lângă bara laterală.

Clujenii au rămas cu un om în minus după ce Murgia a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 39, după ce abia l-a luat pe primul în minutul 36 al partidei.

Astfel, oaspeții au intrat la cabină cu avantaj minim.

În minutul 50, Olaru a fost aproape de a face dubla, însă șutul acestuia pe jos s-a scurs pe lângă poartă.

Totuși, Darius Olaru a reușit dubla după ce a speculat o eroare în defensiva ardelenilor și a înscris pentru 2-0 în favoarea FCSB-ului în minutul 56.

„Roș-albaștii” putea face 3-0 în minutul 59, dar lovitura de cap a lui Miculescu, proaspăt intrat la pauză, a trecut puțin peste bara transversală.

