VIDEO. Ceartă între suporterii clujeni după ce „U” a pierdut acasă cu FCSB: „Ești un țăran handicapat”

Atmosfera tensionată de pe stadion, după meciul pierdut de „U” în fața celor de la FCSB, s-a mutat și în tribune, acolo unde a izbucnit un conflict verbal între suporteri.

Atmosfera tensionată de pe stadion, după meciul pierdut de „U” în fața FCSB, s-a mutat și în tribune | Foto: monitorulcj.ro

„U” Cluj a pierdut împotriva celor de la FCSB, pe Cluj Arena, în partida disputată ieri, 1 noiembrie.

Jucătorii Universității Cluj au avut mai multe ocazii importante de a marca în partida cu FCSB, însă le-au ratat pe rând, ceea ce a amplificat frustrarea în tribune. Situația s-a înrăutățit după ce un jucător al gazdelor a fost eliminat, iar „U” Cluj a rămas în inferioritate numerică.

În acest context, la finalul meciului, atmosfera tensionată de pe teren s-a mutat în tribune, unde mai mulți suporteri au intrat într-un conflict verbal.

Din imaginile surprinse de noi, suporterii și-au adresat injurii și jigniri. Ceilalți fani prezenți în tribună nu au încercat să intervină în altercație, dar s-au amuzat pe seama ei.

