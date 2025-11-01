Un bărbat a MURIT în urma unui incendiu la o casă din Dej

O explozie s-a produs, sâmbătă seara, la o casă de locuit din municipiul Dej, iar o persoană care nu a reușit să iasă singură din locuință a fost găsită sub dărâmături și a fost declarat decesul acesteia.

Un om este căutat de incendiu în urma unui incendiu la o casă din Dej pentru că nu a reușit să iasă singur | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă

UPDATE, ORA 20.30:

„Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături”, a mai transmis ISU Cluj.

UPDATE, ora 20.23:

„În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezintă semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ. În continuare pompierii efectuează căutări, pentru a se asigura că nu există și alte victime. Casa este compromisă în totalitate”, a mai transmis ISU Cluj.

Știrea inițială

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs la o casă de locuit de pe strada Mihai Viteazu, municipiul Dej.

Misiune de salvare. O persoană nu a reușit să iasă singură

„Din primele informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare”, a transmis ISU Cluj.

Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă.

