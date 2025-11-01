Actualitate
Un bărbat a MURIT în urma unui incendiu la o casă din Dej
O explozie s-a produs, sâmbătă seara, la o casă de locuit din municipiul Dej, iar o persoană care nu a reușit să iasă singură din locuință a fost găsită sub dărâmături și a fost declarat decesul acesteia.Un om este căutat de incendiu în urma unui incendiu la o casă din Dej pentru că nu a reușit să iasă singur | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă
UPDATE, ORA 20.30:
„Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături”, a mai transmis ISU Cluj.
UPDATE, ora 20.23:
„În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezintă semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ. În continuare pompierii efectuează căutări, pentru a se asigura că nu există și alte victime. Casa este compromisă în totalitate”, a mai transmis ISU Cluj.
Știrea inițială
Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs la o casă de locuit de pe strada Mihai Viteazu, municipiul Dej.
Misiune de salvare. O persoană nu a reușit să iasă singură
„Din primele informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare”, a transmis ISU Cluj.
Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: