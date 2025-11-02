Lucrările de modernizare de pe mai multe străzi din comuna Apahida, aproape de finalizare

Lucrările de modernizare aflate în desfășurare pe străzile Avram Iancu, Decebal, Republicii, Parcului și Mihai Viteazu din comuna Apahida se apropie de final.

Lucrările de modernizare de pe mai multe străzi din comuna Apahida, aproape de finalizare |Foto: Cristina Blece- Facebook

Primăria a anunțat că proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității în oraș, creșterea siguranței și dezvoltarea zonelor verzi din comună.

În cadrul proiectului de modernizare, au fost reabilitate 2.250 de metri liniar de străzi, cu carosabil lărgit la 6 metri, și au fost amenajați 2.250 de metri liniari de trotuare pentru pietoni. De asemenea, au fost create și reamenajate 228 de parcare, a fost înlocuit podețul de pe strada Avram Iancu, iar rețeaua de canalizare pluvială a fost extinsă pe o lungime de 1.270 de metri liniari.

Pe lângă infrastructură, proiectul a inclus și amenajarea a aproximativ 2.050 de metri pătrați de spații verzi și plantarea a 200 de arbori, pentru a crește confortul și calitatea mediului în zonă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: