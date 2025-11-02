Din iubire pentru cei dragi care nu mai sunt printre noi. Concert spectaculos în Cimitirul Central din Cluj-Napoca

Ieri seară, 1 noiembrie, amintirea celor care astăzi nu mai sunt printre noi a fost marcată de un concert în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, cu ocazia Luminației.

Concert spectaculos în Cimitirul Central din Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

În acest an, Concertul de Luminație a adus în fața publicului o distribuție deosebită. Soprana Sonia Ilincăi, mezzo-soprana Anamaria Archiudean, tenorul Nicolae Ilincăi și bas-baritonul Claudio Zahan au urcat împreună pe scenă, fiind acompaniați de Corul și Orchestra Claudiopolis. Sub bagheta dirijorului Vlad Eniu, ansamblul a oferit publicului o interpretare solemnă și profundă a capodoperei Requiem de Johann Michael Haydn.

Totodată, ca în fiecare an, voluntarii Scena Urbană, care sunt și organizatorii evenimentului, au îngrijit mormintele pentru familiile care nu au putut să meargă la cimitir.

Luminația sau Ziua Morților este un o sărbătoare creștină, menită să comemoreze amintirea oamenilor care nu mai sunt printre noi, fiind și un moment de rugăciune și reculegere.

Evenimentul a fost organizat de Scena Urbană și cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca.

