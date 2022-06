Ceartă pe scumpirea gunoaielor. „Baia Mare este mai curată decât Cluj-Napoca”. Emil Boc: „Consiliul Județean să nu ne pună în offside”

Emil Boc spune că nu este mulțumit de curățenia din oraș și recunoaște că „se pregătește" pentru ce îi mai rău în ceea ce privește ridicarea și transportul gunoiul de la populație. Totul, din cauza nefinalizării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

Consilierii locali au votat, ieri, majorarea prețurilor pentru salubritatea menajeră nu înainte să existe discuții contradictorii pe subiect. Mai mult, primarul Emil Boc i-a transmis un mesaj lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, în legătură cu nefinalizarea CMID-ului.

Consilierii locali USR nu au votat proiectul privind scumpirea gunoaielor și au atras atenția că județul are „cel mai scump CMID nefuncțional” din țară.

„Suntem la 13 ani de la începerea proiectului Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și ar trebui să recunoaștem câteva lucruri. CMID se pare că nu funcționează, încă nu avem un nou contract cu ADI Eco-Metropolitan și licitația nu e finalizată pentru transportul deșeurilor pe raza municipiului Cluj-Napoca. Clujenii care locuiesc la bloc au renunțat la a colecta selectiv pentru că văd că toate deșeurile sortate și nesortate sunt amestecate de mașinile de gunoi în fiecare zi, deși de 3 ani ar trebui să se colecteze selectiv. De partea celalată, operatorii de salubritate taxează cu 25% în plus tot gunoiul ca fiind nesortat. Din ce vedem noi, pare că primăria nu face nimic să impună propriul regulament de colectare. Nu putem vota o nouă creștere de prețuri și să pedepsim clujenii pentru administrația județului incapabilă să implementeze în tot acest timp un sistem de management funcțional al deșeurilor. Avem cel mai scump CMID nefuncțional din țară, e un eșec. Când se va termina acest blestem al gunoaielor?”, a spus consilierul local Radu Mihai Boloveschi (USR).

Baia Mare mai curată decât Cluj-Napoca?

La rândul său, Vladimir Mătușan, în prezent consilier local PSD, în trecut consilier județean, i-a ridicat mingea la fileu primarului Emil Boc spunând că Baia Mare e mai curată decât Cluj-Napoca.

„Sincer, Baia Mare este mai curată decât Cluj-Napoca și nu cred că este de același nivel. Și merg des în Baia Mare. V-aș invita să faceți astăzi o scurtă drumeție în centru în Baia Mare sau pe străzi și să comparați cu Cluj-Napoca, din păcate. În Cluj e plin de praf”, a spus Mătușan.

Nici Emil Boc nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat replică.

„Ați fost și consilier județean și ați avut activități intense în a susține finalizarea CMID-ului, aflat în subordinea Consiliului Județean, sper că ați fost la fel de incisiv și combatant când ați avut în subordine proiectul”, a spus Boc.

„Am fost la fața locului, domnule primar, când a trebuit să alocăm 20% în plus pentru consolidarea unui versant”, a spus Mătușan.

„Și cu toată implicarea dumneavoastră nu l-ați terminat la timp. Ați venit acum aici din altă poziție unde nu avem niciun fel de competențe să ne întrebați cum e cu el. Eu zic că ați avut ocazia acolo unde ați fost consilier județean să vă manifestați forța și abnegația politică”, i-a replicat Boc.

Boc: „Nu sunt mulțumit de curățenie”

Inclusiv primarul Emil Boc a recunoscut că orașul nu e perfect în domeniul curățeniei.

„În privința curățeniei, respectându-vă punctul de vedere, pot să vă spun că orașul nostru stă cu fruntea sus fără a fi perfect, departe de mine gândul de a spune că e un oraș care să mă mulțumească, dar e departe de lucrurile despre care dumneavoastră ați vorbit în materie de calitate. Și se vede un salt calitativ a ceea ce înseamnă salubrizarea stradală față de ceea ce a fost anterior. Oameni care vin din Europa apreciază curățenia, eu repet, încă nu sunt mulțumit. Una este să spui că se poate și mai bine, alta să spui că e jale în Cluj-Napoca. Noua licitație pe care am făcut-o se pare că a făcut diferența față de ce am avut în trecut. Când se va termina în final și vom avea o nouă echipă care va face și salubrizarea menajeră, care e alta decât cea stradală, sunt convins că și acolo vom avea salt calitativ”, a transmis primarul.

Mesaj pentru Alin Tișe: „Ne pregătim și pentru ce îi mai rău”

Boc spune că pregătește soluții în cazul în care licitația derulată de Consiliul Județean pentru un nou operator care să ridice gunoaiele nu va fi finalizată la timp.

„Când se va termina toată licitația pe care o face ADI Eco-metropolitan atunci vom avea și noi un nou operator la salubrizarea menajeră. Sunt profund nemulțumit și aveți dreptate, dar sunt constrâns de ceea ce nu s-a terminat acolo unde dumneavoastră ați fost șef (mesaj către Vladimir Mătușan - n.red.) înainte de a veni la noi la Consiliul Local. Sper să nu ne pună Consiliul Județean în offside să nu termine licitația pentru că atunci chiar vom avea o problemă noi că nu mai avem cadru legal de prelungire sau trebuie să găsim o soluție, am dat-o să o studieze colegii mei, în speranța că nu o vom pune niciodată în aplicare. Ne pregătim și pentru ce îi mai rău. Eco-Metropolitan trebuie să termine această licitație care e în etapa finală am înțeles în luna iulie, august, astfel ca în toamna acestui an să intrăm cu noul contract. Salubritatea menajeră e încă pe contractul vechi și actualizarea prețurilor se face tot în baza contractelor vechi. ADI Eco-Metropolitan validează noul câștigător și noi cedăm în baza contractului toată activitatea de salubritate menajeră la Eco-Metropolitan”, a conchis Boc.

Noile prețuri la gunoaie:

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

15,16 lei/persoană față de 9,88 lei/persoană cât e în prezent

74,29 lei/metrul cub persoane fizice față de 48,58 lei/metrul cub cât plătește o persoană în prezent

127,02 lei/metrul cub agenți economici/instituții publice față de 61,82 lei/metrul cub în prezent

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

32,93 lei/metrul cub pentru persoanele fizice față de 17,26 lei/metrul cub costul în prezent

53,01 lei/metrul cub agenți economici/instituții publice față de 30,65 lei/metrul cub cât plătesc în prezent agenții economici/instituțiile publice

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

38,92 lei/metrul cub persoane fizice față de 31,01 lei/metrul cub costul în prezent

56,26 lei/metrul cub agenți economici/instituții publice față de 45,08 lei/metrul cub în prezent

„Pentru deșeurile nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate”, spun companiile de salubritate.

