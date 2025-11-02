Emil Boc sugerează ieftinirea prețului energiei: „Cetățenii de rând plătesc facturi uriașe”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a vorbit în cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizat la Cluj-Napoca, despre prețul crescut al energiei la nivel național și european.

Primarul Emil Boc, la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Edilul orașului a afirmat că prețul crescut al energiei la nivel național și european, scade încrederea populației in democrație și în calitatea vieții. De asemenea, a comparat prețul energiei din America, care este „de trei ori mai mic prețul energiei decât în Europa”.

„Trebuie făcut orice ne stă în putință la nivel național și european să scădem prețul la energie. Este una dintre cele mai mari provocări pe care lea are Europa și România. America are de trei ori mai mic prețul energiei decât în Europa. Cetățenii de rând plătesc facturi uriașe la întreținere din cauza prețului la energie. De aceea scade încrederea în democrație, în calitatea vieții. Nu trebuie să așteptăm descoperiri fabuloase. Trebuie să facem ce știm pentru a reduce prețul la energie la costuri decente”, a explicat Emil Boc.

Despre Forumul de Securitate Cibernetică în Energie

În perioada 30-31 octombrie, Cluj-Napoca a devenit locul dezbaterilor naționale în ceea ce privește protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, un eveniment reprezentativ pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministrul Energiei.

Evenimentul a reunit, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, care au discutat despre problemele și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: