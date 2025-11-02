Sabău explică pe larg motivele plecării de la „U”: „După ce s-a întâmplat în vară eu am simțit că nu mă pot lupta la podium.”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al celor de la „U”, a explicat pe larg motivele pentru care a decis să-și dea demisia de la „U” Cluj. Printre motive se numără și rezultatele slabe ale echipei.

Antrenorul român consideră că a pus prea multă presiune pe el, obiectivul acestuia pentru acest sezon fiind clasarea pe podium, notează gsp.ro.

Rezultatele slabe înregistrate la începutul stagiunii l-au motivat pe Sabău să demisioneze, după ce acesta și-a dat seama că șansele ca echipa să își îndeplinească obiectivul sezonului sunt foarte mici.

Ioan Ovidiu Sabău: „Am simțit că e nevoie de altceva”

„Au fost 3 ani destul de importanți pentru mine la U Cluj, cu niște realizări deosebite. Eu am simțit încă din vară că era nevoie de altceva. De o altă abordare și alt stil de a comunica, aici mă refer cu jucătorii. Intervine o automulțumire.

Eu am simțit că echipa avea nevoie de altcineva să conducă diferit. Nu e vorba de pregătire, de valoare, ci e vorba că sunt anumite lucruri care pot fi întoarse de altcineva.

Se întâmplă, ca și în viață, când lucrurile pur și simplu nu mai funcționează. Eu voiam altceva, alte obiective. Am făcut o muncă de 3 ani numai de jos.

Eu voiam să mă bat la primele 3 locuri și am crezut că nu e suficient. Am vrut să le dau altceva fanilor. Apoi, m-am încărcat negativ și nu am mai reușit să le transmit ce trebuie jucătorilor. Asta a fost, nu alte lucruri. Pur și simplu eu am pus o presiune nerealistă pe conducere, jucători, dar și pe mine. Eu am simțit că fanii noștri merită mai mult. Am simțit că e momentul să trecem la nivelul următor”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău: „După ce s-a întâmplat în vară, am simțit că nu mă pot lupta la titlu”

Fostul internațional român, dezamăgit de campania de transferuri din vară, a realizat că nu-și poate îndeplini obiectivul setat pentru această stagiune.

„Ulterior, după ce s-a întâmplat în vară eu am simțit că nu mă pot lupta la podium. Ăsta a fost motivul pentru care am vrut să plec, am pus o presiune prea mare pe mine. Trebuie să accepți că un club are anumite limite financiare.

Eu am fost un pic pisălog, nemulțumit și am pretins ceva ce nu se putea. S-a produs apoi o stare așa... Au apărut și alte povești, dar nu s-a întâmplat nimic.

Le port un respect foarte mare celor de acolo, în primul rând fanilor. Fără ei nu s-ar fi realizat nimic, nu se înființa echipa în Liga 4. Ei sunt motorul acestui club, este incredibil ce au putut să facă. Asta m-a obligat pe mine să nu cobor nivelul”, a conchis tehnicianul.

