Ultilajul care produce curent „curat” din gunoaie a ajuns în presa internațională

Utilajul care produce energie verde din deșeuri, care se află la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Cluj, a atras atenția presei internaționale.

Ultima fracție a deșeurilor este dezintegrată molecular în cadrul stației de prelucrare |Foto: monitorulcj.ro

Publicația internațională EIN Presswire a preluat informația despre inaugurarea primei stații de dezintegrare moleculara din România, care transformă deșeurile în energie verde.

„Consiliul Județean Cluj a început să producă energie electrică din deșeuri, datorită unei stații de dezintegrare moleculară a gunoiului, inventată de un absolvent al Facultății de Chimie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, devenit antreprenor.”, anunță site-ul EIN Presswire, care citează un reportaj de la ClujTODAY.ro.

Procesul implică încălzirea deșeurilor la temperaturi foarte mari, în lipsa oxigenului, pentru a le transforma în gaze care generează electricitate.

85% dintre echipamentele stației au fost produse în România

Majoritatea echipamentului a fost produs în firme din Cluj și București. De asemenea, instalația poate produce 56.000 MWh pe an, suficient pentru a acoperi consumul unui oraș de dimensiunea Dejului sau Câmpiei Turzii. până la.

