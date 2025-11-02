Proiect de lege fără precedent: femicidul, definit și pedepsit mai aspru în România. Susținere record în Parlament

România face un pas istoric pentru protecția femeilor, în contextul celor peste 50 de femicide din acest an. Un proiect de lege definește pentru prima dată termenul „femicid” și prevede pedepse mai dure pentru crimele împotriva femeilor.

Proiect de lege fără precedent: femicidul, definit și pedepsit mai aspru în România | Foto: Depositphotos.com

Un proiect de lege inedit în România propune o schimbare majoră în cadrul legislației penale, prin introducerea definiției legale a femicidului și prin înăsprirea pedepselor pentru crimele îndreptate împotriva femeilor. Inițiativa legislativă este susținută de peste 270 de parlamentari, devenind proiectul cu cea mai mare susținere din actuala legislatură, conform Digi24.ro.

Cel puțin 15 ani de închisoare pentru femicid

Noua lege prevede o pedeapsă de minimum 15 ani de închisoare, care poate ajunge până la detenție pe viață, pentru infracțiunile de femicid. Statisticile poliției arată că, în fiecare săptămână, o femeie își pierde viața în urma violenței exercitate de partenerul său, iar în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România.

Foto: Depositphotos.com

