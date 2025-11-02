Vreme plăcută și temperaturi care amintesc de luna septembrie. Cum va fi vremea la Cluj

Clujenii vor avea parte astăzi, 2 noiembrie, de o zi însorită cu temperaturi surprinzător de blânde pentru această perioadă a anului, mercurul din termometre ajungând la valori care amintesc de finalul lunii septembrie.

Vreme plăcută și temperaturi care amintesc de luna septembrie | Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Conform Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), dimineața începe cu aproximativ 3°C, dar temperatura va ajunge rapid spre 16-17°C în jurul amiezii, și chiar până la 19°C în a doua parte a zilei.

Spre seară, vremea se va răci treptat, în jurul orei 18:00 sunt așteptate aproximativ 12°C. Este vremea potrivită pentru o plimbare, dar nu uitați de geci, pentru că spre finalul zilei temperaturile vor coborî sub 10°C.

