După o săptămână de vacanță, elevii revin, luni, în bănci. Cum arată calendarul școlar în continuare
După o săptămână de pauză, școlile își redeschid porțile luni, 3 noiembrie, și își vor desfășura cursurile până în data de 19 decembrie.
Practic, elevii mai au în față încă șapte săptămâni de școală până la vacanța de iarnă. În intervalul 3 noiembrie- 19 decembrie începe al doilea modul din cele cinci pe care le are anul școlar 2025-2026.
Cum arată calendarul școlar din acest an
- Modulul 2: 3 noiembrie 2025 - 19 decembrie 2025
- Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026
- Modulul 3: 8 ianuarie 2026 - 6 februarie / 13 februarie / 20 februarie
Perioada este stabilită de fiecare inspectorat școlar în parte.
- Vacanța de schi: la latitudinea inspectoratelor școlare , între 9 februarie și 1 martie 2026
Pentru elevii clujeni, vacanța de schi va avea loc în intervalul 9 - 13 februarie 2026.
- Modulul 4: pentru Cluj, 16 februarie 2025- 3 aprilie 2026
- Vacanța de primăvară: 4 - 14 aprilie 2026
- Modulul 5: 15 aprilie 2026 - 19 iunie 2026
- Vacanța de vară: 20 iunie 2026 - 6 septembrie 2026
Foto: depositphotos.com
