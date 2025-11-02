Accident rutier grav la Mera. Un pieton a murit, iar traficul a fost blocat

Un accident rutier grav a avut loc pe DN 1F, în localitatea Mera. Au fost implicate un autovehicul și un pieton.

Un accident rutier grav a avut loc pe DN 1F, în localitatea Mera. |Foto: ISU Cluj

La fața locului a intervenit un echipaj cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Din pacate, un bărbat de aproximativ 65 de ani, pieton, si-a pierdut viața din cauza leziunilor puternice suferite în urma impactului.

Potrivit autorităților, un alt pieton a fost rănit în același accident.

Traficul de pe DN 1F a fost blocat temporar până la încheierea intervenției și asigurarea zonei.

