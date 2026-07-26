Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Cod roșu de incendii în Comunitatea Valenciană

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania.

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania / Foto: Freepick.com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania, după ce autoritățile spaniole au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație, notează Agerpres.ro.

Potrivit MAE, în prezent sunt incendii de amploare în desfășurare în zona Vall d'Uixo, din provincia Castellón, iar autoritățile monitorizează evoluția situației.

În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii sau în cele unde există risc ridicat de izbucnire a unor noi focare. De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de serviciile spaniole de urgență.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Valencia la numerele de telefon +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331, +34 964 203 234, +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatori.

În situații de urgență, cetățenii români pot apela și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia, la numărul +34 677 842 467.

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