Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj. Prognoza meteo 27 iulie 2026.

Meteorolgii au emis un cod galben de ploi torențiale și vânt puternic pentru județul Cluj.

Clujul, sub cod galbe de ploi torențiale și vânt puternic | Foto: Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale și vânt puternic, valabilă pentru Cluj și mai multe județe, luni, 27 iulie 2026.

„Luni (27 iulie) în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a anunțat ANM.

Clujul, sub cod galben de ploi torențiale și vânt puternic, luni, 27 iulie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod galben de ploi torențiale și vânt piuternic la Cluj: 27 iulie 2026, între orele 12 – 22.

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, luni, 27 iulie 2026.

Temperatura minimă va fi de 14 grade Celsius.

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