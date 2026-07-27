Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, ridicate de la sol.

O dronă a fost detectată în spațiul aerian al Româniai, luni dimineață, 27 iulie 2026.

O dronă a fost detectată în spațiul aerian al României, luni, 27 iulie 2026 | Foto: mapn.ro

O dronă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al MApN, luni, 27 iulie 2026, când a intrat în spaţiul aerian al României, la est de Sulina, iar două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Feteşti au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis luni 27 iulie 2026, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47.

„Ţinta a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean", a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

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