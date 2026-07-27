În plină criză financiară la CFR Cluj, Antonio Folha a vorbit despre relația cu Neluțu Varga!

CFR Cluj revine pe teren propriu în această după-masă, la meciul contra FC Voluntari, programat în etapa a doua a Superligii, de la ora 18:30 pe terenul din Gruia.

Antonio Folha a vorbit despre relația pe care o are cu patronul echipei, Neluțu Varga / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii sunt fără victorie în noul sezon – au pierdut pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-2, și a încheiat la egalitate cu armenii de la Alaskhert. Luni, în Gruia vine FC Voluntari, echipă nou-promovată în prima ligă.

CFR Cluj a avut un start de sezon marcat de grave probleme financiare, echipa găsind cu greu resurse pentru a face deplasările. Aflat în miezul problemei, antrenorul echipei, Antonio Folha, a vorbit despre problemele financiare pe care le are clubul și despre relația pe care o are cu patronul echipei, Neluțu Varga.

„De când am venit aici am avut o comunicare foarte bună cu Cadu, cu Cipri Deac, cu toți oamenii de aici. Am vorbit mereu cu ei. Sunt sigur că ei vorbesc mai departe cu patronul. Nu mi s-a făcut nicio promisiune. Comunicăm foarte bine și asta e tot ce știu. Mergem înainte”, a spus portughezul în conferința de presă premergătoare meciului.

La acest meci, Folha se va putea baza și pe o parte dintre noii jucători transferați de CFR Cluj în această vară. În prima etapă, niciunul dintre cei veniți nu a putut fi înregistrat la LPF.

„Jucătorii care au venit ne vor oferi mai multe soluții. Mai avem însă un antrenament și după aceea vom decide cine va intra și cine nu în echipa de start. Obiectivul pentru acest meci este, la fel ca la fiecare meci, să fim cât putem fi de competitivi și să încercăm să câștigăm.

Aproape toți jucătorii sunt apți. Un singur jucător a resimțit dureri la antrenamentul de sâmbătă. O să evaluăm situația lui și o să vedem dacă ne va putea ajuta sau nu. Nu e ușor, dar sunt mândru de grupul de jucători pe care îl antrenezi. Sunt niște bărbați cu un caracter extraordinar, cu personalitate, încă din primul minut în care vin la antrenamente sau la meciuri. Nu am nimic de rău de spus despre ei. Sunt cei mai buni!

Sigur că nu e ușor, sunt și ei oameni. Toate cluburile au probleme. Sigur că și aici avem probleme, dar eu mă concentrez doar pe ce pot controla. Ceea ce pot controla sunt antrenamentele. Eu mă concentrez pe ceea ce am de făcut din momentul în care ajung la stadion. Restul lucrurilor pe care nu le pot controla nu mă interesează.”, a spus antrenorul.

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