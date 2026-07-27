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Fotbal internațional. Andrei Rațiu este tot mai aproape de un transfer în Premier League!
Andrei Raţiu (28 de ani) este cel mai bine cotat jucător român în acest moment, cu o valoare de 18 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.Andrei Rațiu este cel mai scump jucător român / Foto: FRF.ro
Fundaşul dreapta al naţionalei României şi al celor de la Rayo a impresionat prin evoluţiile sale în meciurile importante ale spaniolilor în sezonul trecut, astfel că a atras interesul unor cluburi de top.
Printre echipele care ar fi pus ochii pe Raţiu s-ar fi numărat chiar Barcelona şi Liverpool, însă transferul nu s-a mai materializat. Totuşi, românul ar putea să o părăsească pe Rayo în această vară.
Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, colaborator al revistei Marca şi al lui Fabrizio Romano, Andrei Raţiu este pe lista de transferuri a celor de la Newcastle şi Nottingham Forest.
Totuşi, suma de transfer cerută de iberici ar putea fi o piedică în realizarea acestui transfer. Rayo nici nu concepe să nu încaseze cel puţin 25 de milioane de euro în schimbul său, clauză de care s-au mai lovit şi alte echipe care au încercat să-l transfere.
În sezonul 25/26, Raţiu a jucat de 50 de ori pentru Rayo în campionat, Conference League şi Cupa Spaniei. A marcat o dată şi a oferit 4 pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători.
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