Peste 3.600 de firme au fost deschise la Cluj în primele șase luni din 2026. Creștere de aproape 10% față de anul trecut.

Numărul firmelor noi din Cluj a crescut cu aproape 10% în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu perioada similară din 2025.

Peste 3.600 de firme au fost deschise la Cluj în primele șase luni din 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele șase luni din 2026 cu 7,86% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 74.953 de înmatriculări, din care 41.491 SRL, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul firmelor noi

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 17.492 (+10,11% față de primele șase luni din 2025), și în județele Ilfov (4.809, +10,37%), Cluj (3.689, +9,50%, comparativ cu 3.369 în primele șase luni din 2026), Timiș (3.657, +9,79%), Iași (3.006, +3,33%), Constanța (2.887, +24,28%) și Bihor (2.463, +6,58%).

În iunie 2026, au fost înmatriculate 11.265 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.665), Ilfov (842), Cluj (564) și Timiș (520).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (393, +13,58% raportat la ianuarie-iunie 2025), Mehedinți (467, +1,97%), Teleorman (469, -6,57%), Tulcea (470, +1,51%) și Caraș-Severin (523, +9,19%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Călărași (+37,45%), Buzău (+25,26%) și Giurgiu (+24,33%), iar scăderile cele mai semnificative în județele Bacău (-9,02%), Teleorman (-6,57%) și Neamț (-5,71%).

Conform ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (12.609, +6,36% comparativ cu primele patru șase din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (10.648, -10,84%) și activități profesionale, științifice și tehnice (7.891, +15,87%).

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