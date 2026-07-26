Clujul a redescoperit, pentru o noapte, ce înseamnă comunitatea. Cum s-a încheiat prima ediție a „Nopții Bisericilor”!

După șase ore în care 18 lăcașuri de cult și-au deschis porțile, prima ediție a „Nopții Bisericilor” s-a încheiat fără artificii sau spectacole grandioase. În schimb, a lăsat în urmă biserici pline, oameni care au stat de vorbă cu necunoscuți și un oraș redescoperit prin istorie, muzică și comunitate.

Momente din prima ediție a „Nopții Bisericilor”, de la vizitarea lăcașurilor de cult până la „Cina Bunei Comunități”, eveniment care a adus împreună sute de clujeni și turiști. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 20:00, Clujul a trăit o premieră. 18 de lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni au putut fi vizitate gratuit, într-un traseu care i-a purtat pe participanți prin unele dintre cele mai importante monumente istorice și spirituale ale orașului.

Unii și-au început traseul în centrul Clujului, alții au ales să urce dealul din Mănăștur, spre Biserica Romano-Catolică „Calvaria”, iar alții au încercat să ajungă în cât mai multe locuri înainte ca evenimentul să se încheie la ora 02:00. Pentru mulți dintre participanți, nu a fost doar o simplă vizită, ci o ocazie de a descoperi povești pe care nu le cunoșteau despre propriul oraș.

Participanții au rămas câteva minute în liniște pentru a admira interiorul și arhitectura gotică a Bisericii Sfântul Mihail. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Istorie, muzică și arhitectură într-un singur traseu

Fiecare lăcaș de cult a oferit o experiență diferită. În unele biserici au avut loc concerte de orgă și recitaluri corale, în altele participanții au ascultat muzică bizantină, au urmărit prezentări istorice sau au fost ghidați de arhitecți care au explicat detalii despre stilurile arhitecturale și transformările prin care au trecut clădirile de-a lungul secolelor.

Mii de persoane au vizitat Sinagoga Neologă din Cluj-Napoca, unde au aflat mai multe despre tradițiile și istoria comunității evreiești. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Unul dintre cele mai căutate obiective a fost turnul Bisericii Sfântul Mihail, deschis pentru prima dată noaptea, de unde vizitatorii au putut admira panorama Clujului luminat. În același timp, la Sinagoga Neologă au fost organizate prezentări dedicate tradițiilor comunității evreiești, iar în celelalte biserici programul a inclus concerte, expoziții și tururi ghidate.

Participanții au descoperit interiorul Sinagogii Neologe din Cluj-Napoca și au aflat mai multe despre tradițiile, istoria și patrimoniul comunității evreiești din oraș. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Calvaria, locul unde istoria și comunitatea s-au întâlnit

Unul dintre cele mai animate puncte ale serii a fost Biserica Romano-Catolică „Calvaria”, considerată cel mai vechi monument istoric păstrat din Cluj-Napoca.

Vizitatorii au participat la prezentări despre istoria fostei abații benedictine, au ascultat concertul de orgă și cor și au explorat interiorul bisericii, înainte ca evenimentul să continue în curtea lăcașului de cult cu „Cina Bunei Comunități”.

O mamă și copilul ei au participat la „Cina Bunei Comunități”, unul dintre cele mai apreciate momente ale primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Mesele s-au umplut rapid cu preparate aduse de participanți, iar necunoscuți care până atunci nu schimbaseră niciun cuvânt au ajuns să stea împreună, să împartă mâncare și să povestească ore întregi.

Masa întinsă în curtea Bisericii Calvaria a adunat zeci de participanți care au împărțit preparatele aduse de acasă și au petrecut împreună una dintre cele mai apreciate seri din cadrul „Nopții Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Oameni care și-au redescoperit orașul

Printre participanți s-au aflat atât clujeni care locuiesc de zeci de ani în oraș, cât și persoane venite din alte localități sau chiar din străinătate.

Detaliu surprins în interiorul Bisericii Sfântul Mihail, unde participanții au avut ocazia să descopere patrimoniul artistic și arhitectural al monumentului. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Unii au mărturisit că nu intraseră niciodată în multe dintre bisericile incluse în circuit, deși trec frecvent prin fața lor. Alții au revenit în locuri care le-au marcat copilăria sau momente importante din viață, transformând vizita într-o experiență încărcată de emoție.

Pentru mulți, seara nu a fost doar despre arhitectură și monumente istorice, ci și despre redescoperirea propriei comunități.

Participanții au descoperit istoria, arhitectura și patrimoniul unor monumente reprezentative pentru Cluj-Napoca. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Un proiect care a depășit ideea unui simplu eveniment cultural

Organizatorii au descris încă de la început „Noaptea Bisericilor” ca pe un proiect dedicat dialogului, patrimoniului și colaborării dintre comunități.

Preotul Parohiei Romano-Catolice „Calvaria” a prezentat istoria lăcașului de cult înaintea concertului de orgă și cor. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Iar reacția publicului a arătat că interesul pentru astfel de inițiative există. Pe parcursul serii, bisericile au fost vizitate de oameni de toate vârstele, iar la multe dintre activități participanții au rămas până la final, interesați să afle mai multe despre istoria și patrimoniul Clujului.

Participanții au profitat de atmosfera relaxată din curtea Bisericii Calvaria pentru a surprinde fotografii și amintiri de la prima ediție a „Nopții Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Mai mult decât o premieră

Prima ediție a „Nopții Bisericilor” nu s-a remarcat prin spectacole grandioase sau efecte speciale. A mizat pe ceva mult mai simplu: uși deschise, povești bine spuse și oameni dispuși să își redescopere orașul.

Vizitatorii au admirat unul dintre altarele istorice ale Bisericii Sfântul Mihail, monument inclus în circuitul „Nopții Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Pentru câteva ore, Clujul a încetinit ritmul obișnuit. În locul agitației cotidiene, participanții au ales să asculte istoria unor clădiri vechi de sute de ani, să urce în turnuri, să admire vitralii, să asculte muzică și să stea la aceeași masă cu oameni pe care nu îi cunoșteau.

Interiorul Sinagogii Neologe din Cluj-Napoca, unde vizitatorii au putut descoperi simbolurile și obiectele de cult ale comunității evreiești în cadrul evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Dacă această primă ediție va deveni o tradiție, „Noaptea Bisericilor” are șansa să rămână unul dintre acele evenimente care nu doar prezintă patrimoniul orașului, ci îi ajută pe oameni să îl simtă mai aproape. Pentru o singură noapte, Clujul nu a fost doar un oraș al monumentelor, ci și unul al întâlnirilor, al dialogului și al comunității.

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