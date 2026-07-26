AUR câștigă teren, iar nemulțumirea românilor atinge un nivel uriaș. Ce arată ultimul sondaj CURS

AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai nou sondaj CURS. În același timp, 80% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită.

AUR câștigă teren, iar nemulțumirea românilor atinge un nivel uriaș / Foto: monitorulcj.ro

AUR se menține pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare și își consolidează avantajul față de celelalte partide, arată cel mai nou sondaj realizat de CURS, citat de stiripesurse.ro. În același timp, nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă România rămâne la un nivel foarte ridicat: 80% dintre respondenți consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturile celor care spun ca s-ar prezenta la urne. Față de luna mai, când a fost realizat un alt sondaj CURS pe aceeași temă, formațiunea condusă de George Simion are cu două puncte procentuale mai mult. Al doilea loc este ocupat de PSD, cu 23%, în scădere cu un punct procentual față de luna mai, în timp ce PNL este cotat la 21%, cu un punct mai mult decât în luna mai.

USR ocupă poziția a patra, cu 9%, același rezultat ca în luna mai. UDMR este creditat cu 4%, SOS România cu 3%, iar PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare (ACT) ar obține câte 2%. Alte formațiuni politice însumează, de asemenea, 2%.

Comparativ cu rezultatele alegerilor parlamentare din decembrie 2024, AUR înregistrează o creștere considerabilă. În decembrie 2024, partidul obținuse 18,01% din voturile pentru Camera Deputaților, în timp ce PSD câștigase 21,96%, iar PNL 13,20%. Chiar dacă un sondaj de opinie nu poate fi comparat direct cu rezultatul unui scrutin, datele indică o evoluție a formațiunii conduse de George Simion.

8 din 10 români cred că țara merge într-o direcție greșită

Pe lângă intenția de vot, sondajul a măsurat și percepția românilor asupra situației din țară. Rezultatele arată că 80% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% spun că lucrurile evoluează în direcția bună. Alți 4% au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Contextul în care a fost realizat acest sondaj nu trebuie ignorat. Căderea Guvernului Bolojan, dar și dificultățile în formarea unei noi majorități parlamentare, au creat incertitudine în rândul românilor. Chiar dacă AUR are 34% din intenția de vot, nu este încă un procentaj suficient de mare pentru formarea unei majorități parlamentare, iar partidul ar avea nevoie de susținere din partea altor formațiuni pentru formarea unui guvern.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Cercetarea are o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

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