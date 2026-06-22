Autostrada Transilvania: Lotul Zimbor - Poarta Sălajului va fi DESCHIS în iulie 2026

Lotul Zimbor - Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în iulie 2026.

Lotul Zimbor - Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în iulie 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, Horațiu Cosma

Sectorul de drum dintre Zimbor și Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în luna iulie 2026.

Lotul Zimbor - Poarta Sălajului va fi deschis în iulie 2026

„După o lungă așteptare vom circula, în curând, pe sectorul dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Mai e puțin de lucru. Stadiul în teren este de 98-99%. În aceste zile, constructorul român (UMB - n. red.) finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii. Deja au început testele. În luna iulie vom face recepția la terminarea lucrărilor și vom deschide circulația pe cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3”, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, potrivit unui clip video postat duminică, pe pagina sa de Facebook.

Descriere proces lucrări pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului:

viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri

peste 5 milioane de metri cubi de excavații

aproximativ 4 kilometri de ziduri de sprijin

sute de ancore și mii de drenuri

numeroase lucrări de consolidare menite să stabilizeze dealurile și să asigure durabilitatea autostrăzii pe termen lung

Curând vom circula pe Autostrada Transilvania de la Nădășelu până la Poarta Sălajului

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a vorbit și despre stadiul lucrărilor pe lotul Nădășelu - Zimbor (circa 30 km), un sector de drum important al Autostrăzii Transilvania.

Potrivit acestuia, la viaductele-cheie de la Nădășelu și Mihăiești, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 70%.

Tot el a mai precizat că estimarea actuală este că UMB va finaliza lucrările principale pe sectorul său: Nădășelu - Zimbor în luna august 2026, iar până la sfârșitul anului, constructorul turc Ozaltin va finaliza și el noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești, astfel încât să poată fi deschisă circulația pe întregul tronson de la Nădășelu la Poarta Sălajului, circa 40 de km de autostradă.

„Pe sectorul următor, dintre Zimbor și Nădășelu, lucrările avansează într-un ritm susținut. Se construiesc noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești, se execută umpluturile la rampele podurilor, se remediază și aici ultimele alunecări în dealurile problematice, se așterne asfaltul, se montează parapetele metalice și se aplică marcajele rutiere (…) Este un moment așteptat, foarte important în nord-vestul țării. Anul 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cei mai buni ani din istoria Autostrăzii Transilvania. Vom muta traficul de pe DN 1 pe autostradă. În 2026 vom da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor, un vis transformat în realitate pentru românii care vor să circule pe această conexiune modernă din nord-vestul României spre restul țării și al Europei.

Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul Tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizate vreodată în România”, a mai spus Horațiu Cosma.

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