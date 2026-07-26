Cât de bine o duc românii? Doar 3 din 10 familii și-au permis un concediu în afara locuinței

Doar 29,4% dintre gospodăriile din România și-au permis, în 2025, o săptămână de concediu în afara locuinței, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Doar 3 din 10 familii și-au permis un concediu în afara locuinței | Foto: Pexels

Deși peste opt din zece gospodării din România spun că reușesc să își acopere cheltuielile din veniturile pe care le au, puține își permit cheltuieli considerate normale, precum o vacanță, înlocuirea mobilei sau mersul la teatru ori la cinema. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, citat de Agerpres.ro, doar 29,4% dintre gospodăriile care au declarat că pot face față cheltuielilor și-au permis, în 2025, o săptămână de concediu în afara locuinței.

Procentul este în creștere față de 2025, când doar 26,6% dintre gospodării spuneau că își permit o astfel de vacanță. Chiar și așa, pentru majoritatea românilor, concediul rămâne o cheltuială greu de susținut.

Potrivit INS, în general, veniturile gospodăriilor sunt în continuare prea mici în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Chiar dacă situația s-a îmbunătățit ușor comparativ cu anul trecut, diferența dintre venituri și cheltuieli continuă să afecteze nivelul de trai.

Datele oficiale arată că, în 2025, 81,2% dintre gospodării au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, față de 78,2% în anul 2024.

Raportul INS arată că achizițiile mai importante rămân greu de făcut pentru multe familii. Doar 10,4% dintre gospodăriile care spun că se descurcă din punct de vedere financiar și-au permis să înlocuiască mobilierul vechi sau uzat, față de 8,2% în 2024. În același timp, 23,9% au cumpărat electrocasnice, comparativ cu 20,8% în anul precedent, iar 39,3% și-au permis haine noi, în creștere de la 35,6%.

Nici activitățile de relaxare nu sunt accesibile pentru mulți români. Doar 14,9% dintre gospodării au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, procent ușor mai mare decât în 2024, când era de 12%.

Șomerii și agricultorii, cei mai afectați de lipsa banilor

Potrivit INS, situația este și mai dificilă în gospodăriile conduse de agricultori sau de șomeri, unde veniturile sunt mai mici, iar posibilitatea de a acoperi astfel de cheltuieli este mult mai redusă.

Lipsa banilor se vede și la plata cheltuielilor de întreținere. Aproape jumătate dintre gospodăriile care spun că nu reușesc să facă față cheltuielilor cu veniturile pe care le au, mai exact 48,5%, au declarat că nu își pot plăti la timp serviciile legate de locuință. În mediul urban, procentul este de 39,4%, iar în mediul rural ajunge la 54,5%.

Situația este și mai dificilă în cazul în care capul familiei este șomer. Peste jumătate dintre acestea, respectiv 55,2%, spun că nu reușesc să își acopere cheltuielile din veniturile lunare. Dintre ele, 74,1% au întârzieri la plata întreținerii și a altor servicii legate de locuință, iar în mediul urban procentul urcă la 76,8%.

Nici plata abonamentelor pentru telefonie, televiziune, internet sau platformele de streaming nu este întotdeauna posibilă. Datele INS arată că 4,7% dintre gospodăriile care nu își pot acoperi cheltuielile nu au reușit să achite la timp aceste servicii. În mediul urban procentul este de 4,6%, iar în mediul rural de 4,7%.

Pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi, multe familii au fost nevoite să găsească alte soluții. Aproape 10% au apelat la economii, 2,7% au împrumutat bani de la rude, prieteni sau alte persoane, iar 8,4% au primit ajutor financiar fără obligația de a-l restitui. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, ponderea celor care au avut nevoie de astfel de ajutoare ajunge la 16,4%.

Raportul mai arată că 9,1% dintre gospodării au fost nevoite să își suplimenteze veniturile prin muncă în plus pentru a face față cheltuielilor curente. Procentul este însă mult mai mare în cazul agricultorilor, unde ajunge la 30,4%, și al gospodăriilor conduse de șomeri, unde se ridică la 31,5%.

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