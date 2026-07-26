Europarlamentarii PNL cer intervenția Comisiei Europene, după incidentele cu drone de la graniță. Daniel Buda: „România nu este singură în fața agresiunii ruse”

Delegația PNL din Parlamentul European a cerut sprijinul Comisiei Europene după incidentele repetate cu drone de la granița României cu Ucraina. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul clujean Daniel Buda.

După incidentele cu drone de la graniță, europarlamentarii PNL cer intervenția Comisiei Europene / Foto: Daniel Buda- Facebook

PNL a cerut sprijinul Comisiei Europene după incidentele repetate cu drone de la granița României cu Ucraina. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul clujean Daniel Buda, care spune că, alături de colegii săi, a trimis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene.

Demersul vine după ce, în ultimele trei zile, trei drone au fost doborâte pe teritoriul României, cel mai recent incident având loc duminică dimineață, în zona Sulina-Chilia.

„România nu este singură în fața agresiunii ruse. În această dimineață, alături de colegii mei din Delegația Partidului Național Liberal din Parlamentul European, am transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene prin care solicităm un răspuns adecvat în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României”, a scris Daniel Buda.

Europarlamentarul spune că incidentele din ultimele zile se adaugă celor produse în ultimii ani în județele aflate la granița cu Ucraina și consideră că este nevoie de o reacție din partea instituțiilor europene.

„În doar trei zile consecutive, trei drone au fost neutralizate pe teritoriul României. Aceste incidente se adaugă altor episoade grave petrecute în ultimii ani în județele de la graniță cu Ucraina. România este frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO. Securitatea cetățenilor români este, în egală măsură, securitatea cetățenilor europeni”, a transmis acesta.

În scrisoarea trimisă Comisiei Europene, reprezentanții PNL cer măsuri pentru întărirea protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene și sprijin pentru România în gestionarea acestor situații. Delegația PNL anunță că va cere și Parlamentului European adoptarea unei rezoluții prin care să fie condamnate acțiunile Rusiei și să fie întărite măsurile de securitate la frontiera estică a Uniunii Europene.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, de la începutul războiului din Ucraina, au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României. Numai în 2026 au fost raportate 18 astfel de incidente, iar în ultimele trei zile, trei drone care au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

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