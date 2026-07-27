Zi de meci pentru CFR Cluj! Ardelenii caută prima victorie a sezonului

CFR Cluj va întâlni nou-promovata FC Voluntari în etapa a doua a sezonului.

CFR Cluj va juca cu FC Voluntari în etapa a doua a Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Luni, de la ora 18:30, CFR Cluj revine în Gruia pentru prima dată în acest sezon, după ce în precedentele două meciuri au evoluat în deplasare.

Sub comanda noului antrenor, Antonio Folha, CFR a pierdut la Oțelul Galați, scor 1-2, și a remizat în cupele europene pe terenul lui Alaskhert, 1-1, și spera ca primul succes să coincidă cu revenirea în fața propriilor fani.

„Sunt primele meciuri ale sezonului, ne este și nouă greu, pentru că jucăm un fotbal cu multă posesie, multă mișcare în teren. O să ne obișnuim și cred că o să facem un sezon foarte frumos alături de Mister și de staff-ul lui”, a spus Alin Fică, la finalul meciului din Armenia.

Au legitimat o parte din transferuri!

Fanii CFR-ului au primit și o veste bună înaintea acestui meci: o parte dintre jucătorii transferați în această vară au putut fi înregistrați la Liga Profesionistă de Fotbal și vor putea evolua pentru această partidă.

Este vorba despre Francisco Barrios, Stefan Drazic, Bruno Costa, Yuval Sade, Renato Pantalon și Andre Moreira.

Singurii a căror situație nu a fost rezolvată pentru moment sunt Amin Ziblim, fotbalist transferat de la Muscelul Câmpulung, și Igor Savic.

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