„Cina Bunei Comunități” a fost sufletul evenimentului „Noaptea Bisericilor”. Sarmale, cozonac și oameni care au stat la aceeași masă!

Curtea Bisericii Romano-Catolice „Calvaria” din Mănăștur s-a transformat, sâmbătă seara, într-o masă lungă la care s-au așezat oameni de toate vârstele.

Participanții au adus preparate pregătite acasă, pe care le-au împărțit cu cei prezenți la „Cina Bunei Comunități”, organizată în curtea Bisericii Calvaria. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„Cina Bunei Comunități”, organizată în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii și a demonstrat că o masă împărțită poate apropia oameni care până atunci nu se văzuseră niciodată.

Soarele începea să apună peste dealul Calvaria, iar după prezentarea istoriei bisericii și concertul de orgă, curtea lăcașului de cult a început să se umple. Mesele pregătite de organizatori s-au umplut, rând pe rând, cu platouri, caserole și coșuri aduse de participanți.

Nu exista un meniu prestabilit și nici reguli complicate. Singura invitație a fost simplă: fiecare să aducă ceva de acasă și să împartă cu ceilalți.

Ideea a adus împreună persoane de confesiuni diferite, familii, tineri, seniori și turiști care au ales să petreacă o parte din seară în curtea celei mai vechi biserici din Cluj.

Atmosfera a fost diferită de cea pe care o întâlnești de obicei la un eveniment cultural. Oamenii nu s-au grăbit să plece după ce au vizitat biserica. Au rămas la povești, au schimbat rețete, au împărțit mâncare și au făcut cunoștință cu persoane pe care, probabil, nu le-ar fi întâlnit niciodată în alt context. Copiii alergau prin curte, iar adulții discutau relaxați la aceeași masă, fără să conteze vârsta, profesia sau confesiunea.

După vizitarea lăcașurilor de cult, participanții au rămas la povești și au luat parte la „Cina Bunei Comunități”, organizată în curtea Bisericii Calvaria. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„Am importat conceptul din vestul Europei”

Președintele Asociației Daisler, Andi Daiszler, spune că ideea evenimentului a fost inspirată de proiecte similare organizate în alte țări europene, iar reacția publicului le-a confirmat că inițiativa și-a atins scopul încă de la prima ediție.

„Suntem la prima ediție a Nopții Bisericilor în Cluj-Napoca. E un concept pe care l-am importat din alte țări din vestul Europei. Ne bucurăm că am reușit să aducem și să convingem foarte multe confesiuni distincte să participe la acest demers, iar numărul mare de curioși, de clujeni și turiști deopotrivă interesați să descopere lăcașele de cult demonstrează faptul că am avut o intuiție destul de bună.” a spus Andi Daiszler pentru monitorulcj.ro.

Oameni de toate vârstele au participat la masa comunitară organizată în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Pe tot parcursul serii, oamenii au intrat și au ieșit din curtea bisericii. Unii veneau după ce vizitaseră alte lăcașuri de cult, alții își începeau traseul chiar de la Calvaria. În jurul meselor se formau grupuri care discutau despre istoria bisericii, despre preparatele aduse sau pur și simplu despre viața de zi cu zi.

Nu era nevoie de invitații oficiale sau de locuri rezervate. Cine ajungea primul se așeza lângă cine găsea liber, iar după câteva minute conversațiile începeau firesc.

Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler, a participat la „Cina Bunei Comunități”, organizată în curtea Bisericii Calvaria. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„În fiecare biserică se întâmplă altceva”

Ioana Pîrlea, reprezentanta Asociației Daisler, spune că unul dintre obiectivele proiectului a fost ca fiecare biserică inclusă în circuit să ofere o experiență diferită.

„Ce e foarte fain de menționat e faptul că în fiecare biserică se întâmplă altceva. Avem de la un DJ care pune muzică ambientală, la concerte de cor, muzică bizantină și alte surprize pentru cei care participă, tururi ghidate prin care poți să descoperi povești minunate și multă voie bună.”

Pe mesele pregătite în curtea Bisericii Calvaria s-au regăsit preparate aduse de participanți, de la aperitive și produse de casă până la deserturi. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Dacă în alte lăcașuri de cult participanții ascultau concerte de orgă, muzică bizantină sau urcau în turnul Bisericii Sfântul Mihail, la Calvaria oamenii au fost invitați să facă ceva mult mai simplu: să stea la aceeași masă.

În jurul farfuriilor și al paharelor s-a vorbit despre istoria Clujului, despre familie, despre copilărie și despre rețete moștenite de la bunici. Pentru câteva zeci de minute, curtea bisericii a semănat mai degrabă cu o reuniune de familie decât cu un eveniment cultural.

Familii cu copii au luat parte la „Cina Bunei Comunități”, organizată în curtea Bisericii Calvaria, în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Mircea Groza a venit cu sarmale de vară

Printre cei care au răspuns invitației s-a numărat și cunoscutul gastronom Mircea Groza. Acesta nu a venit cu mâna goală.

A adus preparate gătite după rețete tradiționale din Sălaj, explicând că și-a dorit ca oamenii să guste ceva mai puțin cunoscut.

Masa întinsă în curtea Bisericii Calvaria a reunit zeci de persoane care au împărțit mâncarea adusă de acasă și au petrecut împreună o seară dedicată comunității. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„De la țară am adus niște sarmale speciale de vară. Am zis: gata, astăzi nu le mai mâncăm noi, le ducem la masa creștină, ca să zicem așa. Sunt niște piroște, cum le spunem noi în Sălaj, sarmale cu frunze de ștevie, cu frunze de salată verde și cu frunze de sfeclă roșie. Sunt altfel de sarmale, cu carne de vițel și cu carne de miel.”

Gastronomul Mircea Groza a participat la „Cina Bunei Comunități”, unde a adus preparate tradiționale pregătite după rețete din Sălaj. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Pe lângă sarmale, Mircea Groza a adus și legume culese din grădină.

„Am mai adus roșii, tot de la țară. Am adus și o ceapă, pe care o să o tăiem la momentul potrivit. Sperăm să ne simțim cu toții perfect aici și să fie un moment de prietenie, de bucurie, de liniște și pace.”

Preparatele sale au atras imediat curioșii, iar în jurul platourilor s-au strâns oameni interesați să afle ce sunt piroștele și cum se pregătesc. În doar câteva minute, discuțiile despre patrimoniu au fost completate de povești despre bucătăria tradițională și rețetele păstrate în familie.

Participanții au venit la eveniment cu prăjituri, cozonaci și alte preparate pregătite special pentru „Cina Bunei Comunități”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„L-am copt chiar astăzi”

La câteva locuri distanță, o altă participantă a venit cu un preparat făcut special pentru această seară.

În mâini ținea un cozonac pe care îl scosese din cuptor chiar în cursul zilei.

„Am pregătit un cozonac. Astăzi l-am copt eu singură.”

Femeia spune că locuiește în apropierea Bisericii Calvaria, însă, deși trece frecvent prin zonă, nu mai participase la un eveniment organizat aici de mai bine de șapte ani.

„Îmi place acest eveniment și chiar locuim aici în vecinătate, dar de vreo șapte-opt ani n-am mai fost pe teritoriul acesta. Am vrut să vedem ce s-a schimbat.”

Deși și-ar fi dorit să continue traseul și spre alte biserici incluse în circuitul „Nopții Bisericilor”, spune că emoțiile pentru admiterea nepoatei, programată a doua zi, îi vor decide planurile.

„M-aș duce încă și la alte biserici, dar nu știu. Să vedem. Mâine nepoata are admiterea și suntem cu emoții mari.”

Participanții au profitat de atmosfera relaxată din curtea Bisericii Calvaria pentru a surprinde amintiri de la prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Mai mult decât o cină

„Cina Bunei Comunități” nu a fost despre cine a adus cea mai sofisticată mâncare și nici despre cât a costat ceea ce era pe masă. A fost despre gestul de a împărți.

Într-o perioadă în care oamenii se întâlnesc tot mai rar în afara cercurilor apropiate, curtea Bisericii Calvaria a devenit, pentru o oră, locul în care necunoscuți au stat la aceeași masă, au mâncat din aceleași platouri și au plecat acasă cu impresia că orașul poate fi redescoperit și prin astfel de gesturi simple.

Participanții s-au servit din preparatele împărțite la masa comună, unul dintre cele mai apreciate momente ale evenimentului „Noaptea Bisericilor”. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Prima ediție a „Nopții Bisericilor” a însemnat concerte, tururi ghidate și monumente deschise publicului. Însă pentru mulți dintre cei prezenți, unul dintre cele mai memorabile momente ale serii a fost această masă comună, unde oamenii au împărțit nu doar mâncarea, ci și timpul petrecut împreună.

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