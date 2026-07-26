Bătaie de proporții în Florești. Doi răniți și trei bărbați reținuți

Trei bărbați din Florești au fost reținuți de polițiști după un conflict violent izbucnit în urmă cu două zile, în care au fost folosite bâte și obiecte tăietor-înțepătoare.

Bătaie de proporții în Florești. Doi răniți și trei bărbați reținuți / Foto: IPJ Cluj

Trei bărbați din Florești au fost reținuți după o bătaie care a avut loc în urmă cu două zile pe strada Colonia Nouă. În scandal au fost implicate șapte persoane, iar polițiștii spun că au fost folosite bâte și obiecte ascuțite. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Incidentul s-a petrecut în seara de 24 iulie, în jurul orei 19:00. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, conflictul a pornit în urma unor neînțelegeri între șapte bărbați din Florești, cu vârste între 25 și 39 de ani.

Din primele verificări reiese că altercația a pornit pe fondul unor neînțelegeri între șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, toți din Florești. Discuțiile au degenerat rapid, iar cei implicați și-au împărțit pumni și picioare. În timpul scandalului au fost folosite și obiecte contondente, de tip bâte, dar și obiecte tăietor-înțepătoare.

Anchetatorii au stabilit că, în timpul scandalului, patru dintre bărbați au intrat peste unul dintre cei implicați în curtea casei sale. Doi dintre aceștia se numără printre cei trei bărbați reținuți.

După bătaie, două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar ceilalți participanți au fost duși la sediul poliției pentru audieri.

În noaptea de 25 spre 26 iulie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești, cu sprijinul altor structuri din cadrul IPJ Cluj, au reținut pentru 24 de ore trei bărbați, în vârstă de 25, 34 și 37 de ani.

Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și violare de domiciliu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: