Clujul contribuie cu peste 1 milion de lei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor europene în Republica Moldova

Clujul contribuie cu mai bine de 1 milion de lei, fonduri din bugetul local, pentru cofinanțarea a două proiecte europene din orașele Ialoveni și Ungheni din Republica Moldova.

Clujul contribuie cu peste 1 milion de lei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor europene în Republica Moldova|Foto: primariaclujnapoca.ro

Eficientizarea energetică a clădirii Casei raionale de Cultură „Andrei Ungureanu” din Ialoveni și amenajarea falezei pe lacul Delia din municipiul Ungheni, Republica Moldova, sunt două proiecte care vor fi susținute pe partea de confinanțare de către municipiul Cluj-Napoca.

Practic, administrația Clujului continuă demersurile concrete pentru sprijinirea dezvoltării proiectelor europene din orașele înfrățite.

„Am abordat în ultimii ani o politică de sprijinire concretă a partenerilor noștri administrativi din Republica Moldova, spunând foarte clar: România are nevoie de Republica Moldova, iar Moldova are nevoie de România. Ambele țări trebuie să-și urmeze parcursul european. Noi pregătim acești pași, istoria va pregăti etapele utlerioare.

Dar dacă nu facem aceste lucruri, degeaba vorbim de poduri de flori și cât de frați suntem: oamenii vor să vadă că în spatele vorbelor frumoase se întâmplă lucruri concrete”, a declarat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local de luni.

Clujul contribuie cu peste 1 milion de lei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor europene în Republica Moldova

Primul proiect vizează cofinanțarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii Casei raionale de Cultură „Andrei Ungureanu” din Ialoveni - izolarea termică exterioară, reparația acoperişului şi consolidarea clădirii, în valoare de 508.500 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2026.

Sprijin pentru eficientizarea energetică a clădirii Casei raionale de Cultură „Andrei Ungureanu” din Ialoveni, Rep.Moldova|Foto: primariaclujnapoca.ro

Al doilea proiect de sprijin, în baza unui acord de finanțare încheiat cu municipiul Ungeni, se referă la cofinanțarea proiectului de amenajare a falezei pe lacul Delia, în valoare de 593.000 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2026.

Cofinanțare pentru amenajarea falezei din Ungheni, Rep.Moldova|Foto: primariaclujnapoca.ro

Astfel, administrația Clujului sprijină prin cofinanțare proiectul de amenjare a falezei din Ungheni, Republica Moldova.

„În calitate de președinte al Asociațiilor Municipiilor din România (AMR), atunci am deschis la nivel national un program de sprijin pentru Republica Moldova: fiecare municipiu poate încheia un parteneriat de sprijin pentru comunitățile din Moldova, iar cei care fac acest lucru vizează beneficiul ambelor țări. Proiectul European poate reuși dacă acționăm împreună”, a declarat primarul Emil Boc.

După cum a semnalat viceprimarul Clujului Dan Tarcea, proiectele de susținere derulate de municipiul Cluj-Napoca sunt de durată, cu impact în timp asupra calității vieții:

„Și noi am fost în situații în care nu am avut bani de cofinanțare. La fel e și în cazul Moldovei, au fonduri de preaderare, iar proiectele europene merită susținute.

Acestea sunt obiective care sunt pentru zeci de ani. Un ajutor social pe care îl putem da, achiziția de ghiozdane, spre exemplu, este unul punctual și asigură o necesitate dar nu rezolvă o problemă pe termen lung. Ori faptul că și acolo se încearcă creșterea calității vieții, pentru ca oamenii să aibă un viitor la ei acasă, cred că este o direcție pe care merită să o susținem”, a adăugat Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca în cadrul intervenției din Consiliul Local.

Colaborarea dintre municipiul Cluj-Napoca și Ungheni s-a concretizat în câteva proiecte frumoase, precum parcul central „Micul Cluj”, un spațiu modern care include un teatru de vară, un skatepark și locuri de joacă.

De asemenea, cu sprijinul oferit de Consiliul Local Cluj-Napoca, grădinița „Steluța” din Ungheni a fost modernizată și eficientizată energetic.

Modernizarea zonei pietonale din centrul municipiului Ungheni, prin intermediul soluțiilor smart, a fost un alt proiect susținut de Cluj.

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