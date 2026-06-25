Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, la ședința Boardului ACI Europe: strategia de aviație, pe agenda discuțiilor

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avran Iancu” Cluj, a participat, în calitate de membru, la ședința Boardului ACI Europe, luni, 22 iunie 2026.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, la ședința boardului ACI Europe, 22 iunie 2026, | Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

În calitate de membru, David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj a participat la ședința Boardului ACI (Airports Council International) Europe care s-a desfășurat în 22 iunie 2026, la Praga, Cehia.

Strategia de aviație pentru Europa, pe agenda discuțiilor la ședința boardului ACI

Unul dintre subiectele principale de pe agenda ședinței a punctat aspecte legate de noua Strategie de Aviație pentru Europa. ACI Europe consideră necesar ca viitoarea strategie în domeniul aviației să repoziționeze conectivitatea aeriană ca o componentă esențială pe agenda UE. Membrii din forul de conducere al ACI Europe au susținut că aeroporturile trebuie recunoscute ca factori cheie ai ecosistemului aviației, iar viitoarea strategie trebuie să protejeze și să dezvolte conectivitatea, sprijinind în același timp tranziția digitală și ecologică a sectorului. Comisia Europeană intenționează ca noua strategie să fie adoptată până la finalul lunii noiembrie a acestui an.

În actualul context geopolitic, reprezentanții ACI Europe au discutat și despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu în sectorul aviației și măsurile care se impun pentru redresarea transportului aerian.

Situația tensionată din Golf a generat:

anulări și întârzieri ale curselor aeriene

scăderea traficului de pasageri

creșterea prețului la combustibil

Acestea au dus la costuri mai mari atât pentru pasageri cât și pentru operatorii aerieni.

Alte subiecte s-au concentrat pe problemele privind reducerea emisiilor de carbon cu 55% până în anul 2030 și a zgomotului în sectorul aviației, stabilirea cadrului de reglementare privind acordarea ajutoarelor de stat pentru aeroporturi și implementarea sistemelor biometrice sigure, care să protejeze viața privată și totodată care să îmbunătățească experiența pasagerilor și să consolideze reziliența operațională.

David Ciceo: „La Aeroportul Cluj am mărit rețeaua de rute cu 13 destinații”

„Alături de colegii mei din boardul ACI Europe, am discutat despre provocările actuale din sectorul aviației. Colaborăm permanent cu organizațiile din industria aviației și cu membrii Comisiei Europene pentru a găsi soluții concrete care să ducă la o dezvoltare durabilă a aeroporturilor europene, a traficului de pasageri și a conectivității. Eforturile Aeroportului Internațional Cluj se orientează pe dezvoltarea traficului de pasageri, a infrastructurii aeroportuare, reducerea emisiilor de carbon, digitalizare, îmbunătățirea facilităților oferite pasagerilor și creșterea numărului de destinații. Comparativ cu 2025, în acest an am mărit rețeaua de rute cu 13 destinații, iar în prezent Aeroportul Cluj oferă pasagerilor săi posibilitatea de a zbura către peste 50 de destinații din 19 țări”, a spus David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj.

Ședința de board a precedat Congresul Anual și Adunarea Generală a ACI Europe care s-au desfășurat în perioada 22-24 iunie 2026, la Praga. Evenimentul a devenit emblematic pentru industria aviației europene și reunește lideri de vârf și factori de decizie din industria aviației europene, oferind o platformă excelentă pentru consolidarea relațiilor existente și dezvoltarea unor modele de bune practici pentru dezvoltarea industriei transportului aerian.

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