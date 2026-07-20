EXCLUSIV | Garofița, locul unde Electric Castle se mută pentru câteva ore. Cum arată „festivalul alternativ” din Bonțida?

În timp ce zeci de mii de oameni dansează în fața scenelor de la Electric Castle, la doar câteva sute de metri distanță se desfășoară un alt festival.

Garofița a devenit una dintre cele mai populare opriri ale festivalierilor de la Electric Castle. | Foto: Andrei APOLZAN

La câteva sute de metri de Electric Castle există un alt „festival”, unde atmosfera este complet diferită, dar la fel de animată.

Unul fără brățări de acces, fără lumini spectaculoase și fără headlineri internaționali, dar cu terase pline, porumb fiert, vișinată la pahar și muzică ce îi face pe mulți să lase pentru câteva ore beat-urile electronice.

În Bonțida, Electric Castle înseamnă și oportunități pentru localnici. Curțile caselor se transformă în parcări sau terase improvizate, iar pe marginea drumului găsești porumb fiert, băuturi reci și vișinată de casă, vândută cu doar 5 lei paharul.

Una dintre cele mai cunoscute opriri pentru festivalieri este Garofița, un local aflat la aproximativ 150 de metri de intrarea în festival. Atmosfera este complet diferită față de cea din castel: mese lungi ocupate până la refuz, oameni din sat stând alături de festivalieri și muzică ce amintește mai degrabă de o petrecere de familie decât de un festival internațional.

Garofița adună la aceeași masă oameni veniți din toate colțurile țării. | Foto: Andrei APOLZAN

Pentru mulți, Garofița a devenit o tradiție la fiecare ediție Electric Castle.

Terasa, care amintește de atmosfera din celebrul serial „Las Fierbinți”, este plină aproape în permanență. Aici găsești bere rece la 10 lei, oferta „5+1” pentru 50 de lei, șprițuri, vin și oameni care spun că, uneori, preferă această atmosferă în locul celei din festival.

Mulți dintre cei care ajung aici spun că nu vin doar pentru prețurile mai mici, ci și pentru sentimentul de comunitate pe care îl găsesc.

În spatele barului o găsesc pe Delia, patroana localului și, după cum aveam să aflu, unul dintre personajele care dau farmec locului. Am vrut să îi iau un scurt interviu, prima dată mă refuză politicos.

— „Nu pot acum, nu-mi stă bine părul.”

Garofița este considerată de mulți festivalieri „festivalul alternativ” din Bonțida. | Foto: Andrei APOLZAN

O conving să se apropie de cameră. Îi aranjez puțin părul, deși, sincer, nu avea nevoie. Râde și acceptă să îmi ofere câteva minute.

Delia, patroana Garofița: „Pentru mine este o gură de aer proaspăt, pentru că mai îmi revin după perioada asta. Festivalul aduce foarte multă lume și foarte multă muncă, dar îmi place atmosfera. În fiecare an vin oameni noi, iar foarte mulți dintre cei care au fost o dată se întorc..”

Interviul se termină, iar atmosfera se schimbă complet. Fetele din spatele barului mă iau imediat în primire. Le fac câteva fotografii, glumim, iar când mă duc să plătesc șase beri – oferta casei, 5+1 la 50 de lei – Delia mă oprește.

— „Lasă, sunt din partea casei!”

Festivalierii spun că vin la Garofița atât pentru prețuri, cât și pentru atmosfera autentică. | Foto: Andrei APOLZAN

„Festivalul alternativ” de la câteva sute de metri de Electric Castle

Ies pe terasă. Este atât de aglomerat încât nu mai găsim niciun loc liber. Îi las pe Mădălina și pe Florin să bea berea pe bordură, iar eu, împreună cu Andrei, încep să luăm mesele la rând.

Aproape nimeni nu refuză să vorbească. Dimpotrivă. Oamenii râd, glumesc și par bucuroși că cineva vrea să afle de ce au ales să petreacă la Garofița, chiar lângă Electric Castle.

Așa începe povestea „festivalului alternativ” din Bonțida. O festivalieră povestește că Garofița a devenit deja o tradiție pentru ea în timpul Electric Castle.

Întrebat dacă a ajuns să lase festivalul pentru terasa din Bonțida, răspunsul vine fără ezitare.

„Întotdeauna pe asta o aleg! Astăzi, sincer, este o zi mai slabă în festival și atunci vii la Garofița. Se poate observa că nu mai am voce, dar aici te refaci. Garofița-i viață!”

La Garofița, muzica electronică este înlocuită pentru câteva ore de atmosfera unei cârciumi de sat. | Foto: Andrei APOLZAN

Un alt grup de tineri spune că diferența de preț este imposibil de ignorat.

„Aici berea este 10 lei. Ai văzut și oferta, șase beri la 50 de lei. În festival, cu 50 de lei îți iei două beri, maximum. Aici beau șase și nici nu-mi mai vine să mă întorc în festival.”

Bere la 10 lei și oferta „5+1” atrag zilnic zeci de festivalieri la Garofița. | Foto: Andrei APOLZAN

„Încercăm să ne reconectăm cu România reală”

Pentru alții, însă, Garofița înseamnă mai mult decât băuturi ieftine.

„Încercăm să ne întoarcem la origini, să ne reconectăm cu România reală. Încercăm să scăpăm puțin din carnavalul acesta consumerist-capitalist. Aici toată lumea se simte foarte bine, pentru că este ca o mini-comunitate. De asta venim aici an de an. Unu la mână, șase beri la 50 de lei. Doi la mână, te simți ca acasă. Trei la picior, mâncarea este ieftină și ne simțim extraordinar. Ne place aici! Și ne place foarte mult și de doamna de la Garofița. O pupăm și la anul!”

Printre râsete și pahare ciocnite, un alt festivalieră venită din Grecia rezumă atmosfera în doar câteva cuvinte.

„Este foarte tradițional! Eu iubesc Garofița!”

Nici participanții veniți din alte orașe nu ascund faptul că preferă să petreacă măcar câteva ore aici.

„În primul rând, prețul contează. Dar nu este doar despre bani. Contează și prietenii care pot veni aici chiar dacă nu au bilet la festival. Aici putem fi cu toții împreună.”

Terasa Garofița este plină de oameni pe toată durata Electric Castle. | Foto: Andrei APOLZAN

„I love Garofița!” Atmosfera care cucerește și turiștii străini

Entuziasmul este împărtășit și de o participantă care spune, în limba engleză, că Garofița este unul dintre motivele pentru care revine la Electric Castle.

„I love Garofița so much! It's the best vibe in the whole Electric Castle Festival, guys! Let's make noise!”

La câteva secunde distanță, unul dintre prietenii săi completează, în glumă:

„Recomand tuturor să vină aici și să nu-și mai ia bilet la Electric... pentru că aici băutura este mai ieftină.”

Festivalieri și localnici petrec împreună la terasa Garofița din Bonțida. | Foto: Andrei APOLZAN

Pentru un alt grup, alegerea este chiar dificilă.

„Nu știm ce este mai frumos: festivalul sau să stai la cârciuma din sat. Adică este un concept și eu trăiesc pentru asta.”

Mulți spun că, spre finalul festivalului, locuri precum Garofița devin o alternativă firească.

„Pot să vă spun că noi suntem toți țărani la finalul zilei și ne place mult mai tare să stăm frumos la un pahar cu prietenii noștri într-un mediu mai puțin formal decât să stăm într-un mediu hiperorganizat. Aici berea vine într-un pahar simplu, cu o inscripție care ne amintește de casă. Să mergem undeva unde dai minimum 20 de lei pe o bere te face să simți că ești într-un alt loc decât cel cu care ești obișnuit.”

Iar concluzia vine firesc.

„Aici berea este 10 lei, iar în Electric este 23 de lei. Cine are bani știe. Noi mergem la Garofița la o bere, la un vin, la un șpriț, mai facem o horă când ne strângem mai mulți... sunt lucruri pe care nu prea putem să le facem în festival.”

La doar câteva minute de Electric Castle, Garofița oferă o atmosferă complet diferită. | Foto: Andrei APOLZAN

Garofița, locul unde Electric Castle continuă în afara festivalului

Pentru câteva zile pe an, Garofița devine mai mult decât o simplă terasă. Devine locul în care se întâlnesc două lumi: Bonțida de zi cu zi și miile de festivalieri veniți din toate colțurile țării. Unii ajung aici pentru o bere ieftină, alții pentru vișinata de casă, iar mulți rămân pentru atmosfera pe care spun că nu o găsesc nicăieri altundeva.

Așa se naște, la doar câteva sute de metri de Electric Castle, un alt festival. Unul fără scene uriașe și fără headlineri internaționali, dar cu mese pline, muzică, voie bună și oameni care demonstrează că, uneori, cea mai memorabilă experiență este cea pe care nu o găsești în programul oficial.

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