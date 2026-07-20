Clujul va achiziționa 350 de locuințe sociale: plan strategic pentru Pata Rât. Emil Boc: „Suntem primii în țară care facem un asemenea pas”.

Administrația Clujului continuă dezvoltarea proiectelor sociale pentru soluționarea problemelor din Pata Rât: 350 de locuințe vor fi achiziționate de pe piață. „Sunt convins că acest model va fi replicat ulterior de foarte multe primării din țară”, spune primarul Emil Boc.

Clujul va achiziționa 350 de locuințe sociale: plan strategic pentru Pata Rât. Emil Boc: „Suntem primii în țară care facem un asemenea pas”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Consiliul Local a aprobat, luni, în cadrul unei ședințe extraordinare, studiul de oportunitate ce vizează înființarea Serviciilor de Interes Economic General (SIEG) pentru persoanele și familiile provenite din așezările informale din municipiul Cluj-Napoca.

Concret, studiul de oportunitate fundamentează instituirea a două Servicii de Interes Economic General distincte, dar funcțional integrate, având ca destinatari ai serviciilor persoanele şi familiile provenite din aşezările informale din Cluj-Napoca. Comunitatea Pata Rât constituie cazul-cadru principal, serviciile propuse acoperă însă, prin definiție, toate cele şase aşezări informale: Strada Dezmirului, fostă Cantonului, Dallas, Colina Verde, Rampa de Gunoi, Meşterul Manole şi Stephenson.

Cele două proiecte, SIEG-1 și SIEG-2, vizează dobândirea, modernizarea, accesibilizarea, dotarea minimă, administrarea, întreținerea şi închirierea fondului locativ cu caracter social către persoanele şi familiile provenite din aşezările informale. Dar și furnizarea pachetului integrat de servicii sociale conexe locuirii: evaluare şi reevaluare, management de caz, mediere socială şi administrativă, mediere educațională, sprijin pentru ocupare prin cooperare cu instituțiile competente, facilitarea accesului la servicii de sănătate, asistență juridică, consiliere psihologică, sprijin pentru victimele violenței domestic etc.

Studiul propune ca ambele proiecte să fie încredințate prin gestiune directă către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC), în calitate de operator propus, pentru o durată de 10 ani.

Clujul va achiziționa 350 de locuințe sociale: plan strategic pentru Pata Rât. Emil Boc: „Suntem primii în țară care facem un asemenea pas”

„Acest proiect (SIEG - Servicii de Interes Economic General) deschide calea achiziționării de pe piață a 350 de locuințe în următorii ani, pentru a putea încheia problema de la Pata Rât.

Proiectul nu reprezintă un contract de finanțare, astăzi nu alocăm banii. Fondurile au fost alocate în ședințele anterioare, iar proiectele au fost depuse pentru fonduri europene și vom mai aproba alocări pentru alte 200 de locuințe.

Însă acest proiect ne deschide calea legală de a nu fi considerat ajutor de stat, în conformitate cu legislația națională și europeană, pentru a putea achiziționa aceste locuințe”, a explicat primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local de luni.

„Suntem primii în țară care facem un asemenea pas. Sunt convins că acest model va fi replicat ulterior de foarte multe primării din România. A fost un dialog constant cu Consiliul Concurenței și cu alte autorități ale statului pentru a-l definitiva.

A fost o muncă de echipă de lungă durată, dar acest proiect devine acum posibil”, a mai adăugat primarul Emil Boc.

Proiectul are în vedere dezvoltarea progresivă a fondului locativ până la 475 imobile în etapa de maturitate, prin preluarea fondului locativ existent şi dobândirea a 350 de noi locuințe în perioada 2026-2030.

Evoluția estimată este graduală:

*135 imobile în 2026,

*220 imobile în 2027,

*305 imobile în 2028,

*390 imobile în 2029

*475 imobile începând cu anul 2030.

Până în prezent, peste 580 de persoane vulnerabile din zona Pata Rât au beneficiat de o locuință, prin intermediul proiectelor dezvoltate de administrația locală din bugetul public, dar și din fonduri europene. De altfel, administrația locală continuă construcția de locuințe sociale: pe strada Sobarilor, Primăria realizează 35 de locuințe sociale, un nou imobil destinat persoanelor vulnerabile.

Locuințele sociale reprezintă un proiect menit să susțină persoanele cu venituri reduse din municipiul Cluj-Napoca.

Primăria a achiziționat deja 126 de locuințe de pe piață, iar 580 de persoane din zona Pata Rât au primit o casă și s-au mutat într-o locuință decentă care să le ofere șansa la un viitor mai bun. Recent, Consiliul Local a adoptat un proiect, inclusiv cu finanțare europeană, pentru a mai achiziționat 26 de locuințe.

„Vom adopta un proiect, din fonduri europene, pentru încă 50 de locuințe.

E vorba de un total 76 de locuințe și vom continua politica de construcție, de achiziționare de pe piață, de atragere a resurselor din fonduri publice și europene pentru a putea să le oferim șansa tuturor la un loc numit acasă”, anunța la finalul lunii trecute primarul Emil Boc.

Rechizite gratuite pentru copii, transport școlar, programul „O masa caldă” și noi locuri în grădinițe pentru copiii din zona Pata Rât sunt alte măsuri anunțate recent de administrația locală, în cadrul proiectelor cu caracter social și educaționale derulate de Primărie.

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