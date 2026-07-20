Sorții au decis! Misiune dificilă pentru CFR și „U” Cluj în turul 3 din preliminariile Conference League

Luni, de la ora 15:00, la sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru preliminariile Conference League. Clujul are două reprezentante, CFR și Universitatea.

Misiune dificilă pentru CFR și „U” Cluj în turul 3 din preliminariile Conference League / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Misiune dificilă pentru CFR și Universitatea, cele două echipe din Cluj care evoluează în acest moment în preliminariile Conference League.

La tragerea la sorți de luni, cele două echipe și-au aflat viitoarele posibile adversare, în cazul în care se vor califica din turul al doilea. CFR Cluj va juca cu armenii de la Alaskhert în turul doi preliminar, iar dacă vor elimina această formație, vișiniii vor da piept cu pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia).

Formația lui Antonio Folha este cotată în acest moment la 20 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că ardelenii vor fi favoriți la calificare în cazul în care vor juca cu cehii, cotați la 11,5 milioane de euro, dar vor porni cu a doua șansă dacă vor juca cu Tromso (28 de milioane de euro).

„U” Cluj va fi favorită în ambele situații!

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a aflat că va juca cu echipa câștigătoare dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru). În cazul în care vor trece de SK Brann, echipă din Norvegia, ardelenii vor avea parte de o misiune mai facilă în turul al treilea.

Atât Dila Gori, cât și Apollon Limassol sunt mai slab cotate decât formația antrenată de Cristiano Bergodi, evaluată la 20 de milioane de euro. Georgienii au o cotă de piață de doar 4,1 milioane de euro, în timp ce Apollon valorează 13,8 milioane de euro.

Pentru a ajunge în acest punct al competiției, alb-negrii trebuie să îi elimine pe norvegienii de la Brann, echipă cotată la 26 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Meciurile tur sunt vor avea loc pe 6 august, iar manșele retur o săptămână mai târziu, pe 13 august. Orele de start vor fi anunțate de UEFA după tragerea la sorți.

Bergodi, focusat pe Brann

La finalul meciului cu Farul Constanța din prima etapă, Cristiano Bergodi a prefațat duelul pe care echipa sa îl va disputa joi, la Sfântu Gheorghe, contra FK Brann.

„Nu m-am gândit cum o să jucăm la Sfântu Gheorghe. M-am uitat deja la Brann, e o echipă în plin campionat și aleargă ca nebunii. Avem lot bun și o să vedem ce va fi. Vedem pe cine ne bazăm joi, trebuie să vorbesc cu doctorul, cu staff-ul medical.

Coubiș cred că de mâine poate reveni la antrenamente, la fel și Jovo Lukic. Cu Brann va fi un meci foarte greu. O să vedem dacă mai vin jucători, nu știu, am vorbit, am discutat. O să vedem, nu pot să spun mai multe. Noi am avut discuții multe, dar vedem. Eu cred că trebuie făcut ceva.

E un adversar greu, nu spune mult numele această echipă norvegiană, dar o să vedem joi. Când este în plin campionat... au ritm, sunt foarte agresivi. Joacă într-un 4-3-3, sunt într-o formă bună. Pot spune că avem un mic parcurs bun, mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: