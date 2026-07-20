Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, vizită oficială la Cluj. Emil Boc: „Noile investiții și susținerea inovării sunt priorități strategice”.

Clujul rămâne un partener fidel în dezvoltarea relațiilor economice prin atragerea de noi investiții și susținerea inovării în colaborarea strategică cu Statele Unite, a transmis primarul Emil Boc în cadrul primei vizite oficiale a ambasadorului SUA Darryl Nirenberg la Cluj-Napoca.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, vizită oficială la Cluj. Emil Boc: „Noile investiții și susținerea inovării sunt priorități strategice”|Foto: Emil Boc - Facebook

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, s-a aflat, luni, în prima vizită oficială la Cluj-Napoca.

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, s-a aflat luni în prima vizită oficială la Cluj-Napoca|Foto: Emil Boc - Facebook

Dezvoltarea relațiilor economice, atragerea de investiții și proiectele majore de infrastructură ale Clujului s-au regăsit pe agenda discuțiilor.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, vizită oficială la Cluj. Emil Boc: „Noile investiții și susținerea inovării sunt priorități strategice”

Edilul Emil Boc l-a primit, luni, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.

„Fiind prima vizită a Excelenței Sale la Cluj-Napoca, am prezentat strategia de dezvoltare a municipiului până în 2030, perspectivele pe termen lung, respectiv proiectele majore aflate în lucru - precum trenul metropolitan, centura metropolitană și metroul”, a transmis primarul Clujului Emil Boc.

Edilul Emil Boc l-a primit, luni, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România|Foto: Emil Boc - Facebook

În cadrul discuțiilor, Emil Boc a subliniat că dezvoltarea municipiului este centrată pe oameni, prin intermediul politicilor de valorificare a talentelor comunității, iar obiectivele asumate de administrația locală vizează susținerea atractivității orașului pentru investiții.

Valorile democratice și parteneriatul România - SUA

„Am subliniat importanța valorilor democratice comune, a respectului pentru statul de drept și a implicării cetățenilor în viața comunității, principii care stau la baza parteneriatului solid dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai adăugat edilul Emil Boc, care a adresat felicitări Statelor Unite ale Americii pentru modul impecabil în care au organizat Campionatul Mondial.

Dezvoltarea relațiilor economice, atragerea de investiții și proiectele majore de infrastructură ale Clujului s-au regăsit pe agenda discuțiilor|Foto: Emil Boc - Facebook

Clujul, înfrățit cu trei orașe din SUA

De altfel, municipiul Cluj-Napoca are relații de înfrățire cu trei orașe din Statele Unite ale Americii: Columbia, Carolina de Sud, East Lansing, Michigan, și Rockford, Illinois. Aceste parteneriate susțin schimburile academice, economice, culturale și de experiență în domeniul administrației și dezvoltării urbane.

„Rămânem un partener deschis dialogului și colaborării internaționale, cu obiectivul clar de a crea oportunități pentru dezvoltarea economică, educație și creșterea calității vieții”, a mai spus primarul Emil Boc.

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