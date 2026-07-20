O nouă premieră națională la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, în domeniul electrofiziologiei intervenționale: tratarea aritmiilor prin tehnologie de ultimă generație

Un nou pas în dezvoltarea electrofiziologiei intervenționale din România: Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj marchează o premieră națională în tratarea aritmiilor prin tehnologie de ultimă generație.

O nouă premieră națională la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, în domeniul electrofiziologiei intervenționale: tratarea aritmiilor prin tehnologie de ultimă generație|Foto: Consiliul Județean Cluj

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a realizat o nouă performanță medicală.

O nouă premieră națională la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, în domeniul electrofiziologiei intervenționale: tratarea aritmiilor prin tehnologie de ultimă generație|Foto: Consiliul Județean Cluj

Colectivul de Ritmologie din cadrul Secției Clinice Cardiologie a instituției medicale a realizat, în premieră națională, primele proceduri utilizând sistemul avansat de mapping și ablație Affera™(Medtronic), unul dintre cele mai performante sisteme de electrofiziologie disponibile în prezent la nivel mondial.

O nouă premieră națională la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, în domeniul electrofiziologiei intervenționale: tratarea aritmiilor prin tehnologie de ultimă generație

Specialiștii din cadrul unității sanitare continuă să obțină noi performanțe și să realizeze premiere, ceea ce demonstrează, o dată în plus, înalta calificare, profesionalismul de excepție și expertiza personalului, a arătat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe:

„Fără îndoială, recunoașterea Clujului drept hub medical de înalt nivel se datorează și Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca. Investițiile constante în aparatură de ultimă generație dau rezultate. Adresez sincere felicitări atât conducerii instituției spitalicești, cât și tuturor celor implicați în această reușită și le doresc multă sănătate și putere de muncă în continuare!”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Această realizare marchează un nou pas în dezvoltarea electrofiziologiei intervenționale din România și reafirmă angajamentul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca și al echipei Secției de Cardiologie de a oferi pacienților acces la cele mai moderne și eficiente tehnologii pentru tratamentul tulburărilor de ritm cardiac.

Totodată, recenta premieră reprezintă mai mult decât introducerea unei noi tehnologii, este încă un pas înainte în misiunea spitalului de a aduce medicina cardiovasculară românească la standardele centrelor de referință internaționale și de a oferi pacienților cele mai avansate opțiuni terapeutice disponibile.

Procedurile au fost realizate de echipa de electrofiziologie formată din Dr. Radu Roșu, Dr. Mihai Puiu, Dr. Gabriel Cismaru, Dr. Gelu Simu și Dr. Ioan-Alexandru Minciună, alături de asistenții medicali Mariana Maier, Radu Mocan, Ioana Oros și Adina Grigoruț, sub anestezie generală, oferită de dr. Elena Bivol și dr. Pop Dorin, cu sprijinul specialistului clinic Medtronic Patricia Vajda și al întregii echipe Medtronic|Foto: Consiliul Județean Cluj

Una dintre cele mai importante inovații în electrofiziologia modernă

În tratamentul fibrilației atriale, ablația prin electroporație reprezintă una dintre cele mai importante inovații din electrofiziologia modernă. Tehnologia utilizează impulsuri electrice de mare intensitate pentru a trata selectiv țesutul cardiac responsabil de apariția aritmiei, protejând într-o măsură mai mare structurile sănătoase din vecinătate. Rezultatul este o procedură eficientă, rapidă și cu un profil excelent de siguranță.

Affera™(Medtronic) este una dintre cele mai performante platforme de mapping și ablație disponibile la nivel mondial. Sistemul permite realizarea unei hărți electrice tridimensionale de înaltă precizie a inimii, facilitând identificarea și tratarea aritmiilor complexe. În plus, cateterul Sphere-9™ permite utilizarea atât a ablației prin electroporație, cât și a ablației cu radiofrecvență (RF) în cadrul aceleiași proceduri, oferind medicului flexibilitatea de a adapta tratamentul în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

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