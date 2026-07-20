Enzo Bertini va aduce colecțiile de încălțăminte Valentino, Karl Lagerfeld, Premiata și ale altor branduri internaționale în RIVUS Cluj-Napoca (P)

RIVUS Cluj-Napoca, cel mai amplu proiect de real – estate în dezvoltare din România, investiție de 550 de milioane de euro a companiilor IULIUS & Atterbury Europe, va aduce experiența proiectelor mixed-use la scară mare în nord-vestul țării.

Enzo Bertini

Shoppingul reprezintă o dimensiune importantă a unei destinații regionale, iar noul proiect va oferi publicului un mix complet și variat de branduri premium, mass – market, servicii sau entertainment. Printre locațiile premium prezente în proiect se numără Enzo Bertini, multibrand dedicat în exclusivitate articolelor de încălțăminte și marochinărie ale celor mai în vogă branduri de lifestyle.

RIVUS Cluj-Napoca va avea o suprafață de 142.000 mp de suprafață de retail, care va integra peste 400 de locații ale unor branduri apreciate, de utilitate zilnică sau premiere regionale în materie de fashion, entertainment, beauty, sport, lifestyle și multe altele. Printre retailerii care au ales să fie prezenți în acest proiect se numără și Enzo Bertini, sub a cărui umbrelă se reunesc branduri celebre, precum Valentino, Karl Lagerfeld, Premiata, Guess, John Richmond, UGG, Steve Madden, Tommy Hilfiger, Converse, Enzo Bertini, Moon Boot sau New Balance.

„Lansarea conceptului RIVUS a reprezentat un moment definitoriu pentru încrederea cu care ne investesc partenerii noștri de lungă durată, alături de care am consolidat experiențele oferite publicului în proiectele pe care le avem deja prezente pe piață. Ajungem la un milestone de închiriere de 80% pentru proiectul RIVUS, un proiect care se află în dezvoltare, dar care este apreciat pentru calitatea sa, conceptul propus și modul de operare, cu care majoritatea retailerilor au interacționat deja. Enzo Bertini, brand pe care îl avem prezent și în alte proiecte ale grupului, așa cum este Palas Iași, a fost printre primele parteneriate stabilite pentru RIVUS, fiind o etapă de evoluție pentru colaborarea noastră”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

Locația Enzo Bertini din RIVUS Cluj-Napoca va fi cea mai mare din regiune şi va implementa un concept nou de amenajare și experiență de shopping, axat pe materiale premium, stimularea simțurilor și atmosferă rafinată. Brandul va oferi acces la colecțiile momentului pe segmentul încălțăminte și produse de marochinărie, îmbinând stiluri variate, de la sport și casual, la office sau statement.

Enzo Bertini

Rivus interior

„Magazinul Enzo Bertini din RIVUS Cluj-Napoca va fi cel de-al 11 lea magazin din rețea și este gândit ca un univers multibrand care pune în prim-plan selecția curată, materialele premium și mixul actual de trend & funcționalitate, o destinație pentru cei care își doresc pantofi și accesorii cu personalitate, pentru fiecare zi sau pentru ocazii speciale. Era firesc să alegem RIVUS Cluj-Napoca pentru inaugurarea acestui nou magazin Enzo Bertini, cel mai mare din regiune, în primul rând datorită parteneriatului excelent pe care îl avem de peste 20 ani cu Grupul IULIUS și, în al doilea rând, proiectului în sine. RIVUS Cluj-Napoca va integra nu doar cea mai mare zonă comercială din Cluj, ci și din România și suntem convinși că va fi o destinație de shopping și entertainment unică și de neratat. De asemenea, Clujul, este un oraș în continuă modernizare și expansiune, un oraș care se situează mereu în planurile noastre de dezvoltare și sperăm, pe această cale, să aducem mai aproape de clienții noștri, branduri de lifestyle calitative, în trend și extrem de îndrăgite”, a spus Adrian Câzu, Director de Dezvoltare Enzo Bertini.

RIVUS Cluj-Napoca:

Investiție de 550 de milioane de euro.

14 hectare industriale subutilizate transformate în destinație mixed-use regională.

industriale subutilizate transformate în destinație mixed-use regională. Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public.

și integrarea lor în circuitul cultural și public. Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail - 142.000 mp, închiriată în procent de aproximativ 80%.

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate.

Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional.

pentru toate vârstele, de impact regional. Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - 400 milioane de euro , condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced.

sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - , condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced. Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura).

adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura). Un nou parc, de 52.000 mp , cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate.

, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate. Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc.

7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim.

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