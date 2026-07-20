Până să ajungă la Sfântu Gheorghe, „U” Cluj a vrut să evolueze pe alt stadion din România! De ce nu s-a putut

Din cauza festivalului UNTOLD, organizat la Cluj în perioada 6-9 august, „U” Cluj este nevoită să îşi dispute meciurile de pe teren propriu pe alt stadion.

„U” Cluj este nevoită să îşi dispute meciurile de pe teren propriu pe alt stadion / Foto: Sergiu TĂMAȘ, monitorulcj.ro

Dacă până acum ardelenii alegeau să joace la Sibiu meciurile considerate pe teren propriu cât timp Cluj Arena era blocată de festivalul UNTOLD, în acest an conducerea clubului a ales diferit.

Alb-negrii vor juca la Sfântu Gheorghe, pe arena celor de la Sepsi, însă nu a fost singura opţiune luată în considerare de şefii echipei. Potrivit Digi Sport, şi arena Francisc Neumann din Arad a fost una dintre opţiunile celor de la „U” Cluj.

În cele din urmă, „studenţii” nu au mai ajuns să evolueze pe stadionul celor de la UTA întrucât arena din Arad nu este omologată pentru competiţiile europene.

„Aşa este, stadionul nu este omologat pentru cupele europene. Nu din cauza stadionului sau a condiţiilor stadionului. Nu s-au făcut procedurile de omologare pentru cupele europene, asta deoarece UTA nu a avut drept de participare.

După această solicitare, Primăria Arad a decis să înceapă această omologare, pentru că nu se ştie niciodată. Terenul se prezintă foarte bine la Arad, au existat schimbări parţiale ale suprafeţei de joc. Arată foarte bine şi cred că ne încadrăm din nou între cele mai bune terenuri din România”, a spus Alexandru Meszar, patronul UT-ei, pentru sursa citată.

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