Academia micilor polițiști (P)

Are cel mic spirit de detectiv sau vrea să învețe regulile de siguranță? 🚨 Sâmbătă, 25 iulie, între orele 11:00 și 14:00, te așteptăm în piațeta X, VIVO! , pentru o aventură educativă pe cinste: Academia Micilor Polițiști!

Activitatea este dedicată copiilor cu vârste între 4 și 12 ani și combină educația cu joaca în trei etape distractive:​

• 👮‍♂️ Descoperă: Cei mici vor învăța rolul polițistului în comunitate, vor descoperi uniforma, echipamentele și semnele de circulație.​

• 🏃‍♂️ Experimentează: Trecem la acțiune cu trasee aplicative de agilitate, exerciții de atenție și misiuni speciale de echipă.​

• 🎨 Creează: În cadrul atelierului creativ, cei mici își vor realiza propriile ecusoane și insigne de polițist.​

​La intrare, fiecare participant va primi un carnețel de ghidaj. Păstrează-l și adu-l și pe 1 august la a doua misiune (Academia Micilor Pompieri) pentru a obține marea Diplomă de Absolvire „Micii Eroi în Acțiune”!🏅​

În timp ce ei se antrenează, tu te poți bucura de cumpărături și de reducerile atractive de vară din mall!​

Detalii Eveniment:​

Când: Sâmbătă, 25 Iulie 2026, orele 11:00 – 14:00​

Unde: VIVO!, piațeta X​

Acces: Gratuit!​

Vino să descoperim secretele siguranței împreună!​