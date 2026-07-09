U-BT și-a aflat adversarii din EuroCup!

U-Banca Transilvania și-a aflat adversarii pe care îi va întâlni în BKT EuroCup în sezonul 2026-2027, stagiune care marchează a cincea participarea echipei noastre în competiția europeană.

U-BT și-a aflat programul din EuroCup / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-Banca Transilvania și-a aflat adversarii pe care îi va întâlni în BKT EuroCup în sezonul 2026-2027, stagiune care marchează a cincea participarea echipei noastre în competiția europeană.

Pentru sezonul 2026-2027, U-Banca Transilvania a fost repartizată în Grupa B , alături de Turk Telekom Ankara (Turcia), La Laguna Tenerife (Spania), Umana Reyer Veneția (Italia), Maxima Roma (Italia), Baschet Siaulai (Lituania), London Lions (Anglia) și Skyliners Frankfurt (Germania).

Din celelalte grupe fac parte:

Grupa A: Le Mans Sarthe Basket, Hapoel Midtown Ierusalim, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Cedevita Olimpija Ljubljana, Baglietto Derthona Tortona, ARIS Salonic Betsson, Rostock Seawolves, Riga Zelli

Grupa C : Cosea JL Bourg-En-Bresse, Tofas Bursa, Buducnost VOLI Podgorica, Dolomiti Energia Trento, Napoli Baschet, Neptunas Klaipeda, Niners Chemnitz, Slask Wroclaw

Grupa D : AS Monaco, Colegiul Bahcesehir Istanbul, Kids&Us Manresa, Ratiopharm Ulm, Baschet Roma, Lietkabelis Panevezys, PAOK Salonic, Balkan Botevgrad.

În zilele ce vor urma, organizatorii vor anunța calendarul sezonului regulat.

„Evident, la prima vedere este o grupă complicată. Știam că nu poate fi ușor, fiindcă sunt foarte multe echipe bune anul acesta în competiție. Se putea și mai rău, se putea să picăm cu una din echipele grecești din urna a șasea sau a șaptea.

Asta este, nu știm încă exact ce loturi și-au construit celelalte opune. Așteptăm să vedem asta, deci nu cred că e momentul să facem presupuneri sau să vedem unde suntem. Luăm lucrurile pas cu pas.

Prima oară trebuie să terminăm noi de construit echipa, să creăm o echipă competitivă și să ne antrenăm bine. Cam acestea sunt obiective din acest moment, nu ne gândim foarte mult la adversarii noștri”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei.

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