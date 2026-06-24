Clădirea de 33 de etaje din zona fostului hypermarket Cora, aviz negativ în Comisia de urbanism

Blocaj în Comisia de urbanism a Primăriei pentru imobilul–turn cu 33 de etaje din zona fostului hypermarket Cora. „Enterteinment Mall-ul”, asociat cu frații Pavăl, proprietarul Dedeman, a primit aviz negativ.

Clădirea de 33 de etaje din zona fostului hypermarket Cora, aviz negativ în Comisia de urbanism|Foto: PUZ dezvoltare urbană - primăriaclujnapoca.ro

Dezbaterea din Comisia Tehnică și de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) a Primăriei a vizat proiectul promovat de Cluj-Napoca Estate SRL (administrată de Dorin Bob) – reglementarea unei suprafețe de circa 7,7 hectare de teren între Bulevardul 1 Decembrie 1918 - Someșul Mic - terenurile ștrandului Sun, care include un ansamblu mixt cu funcțiuni comerciale, birouri, hotel, apart-hotel, servicii și zone de agrement, sub conceptul de „Entertainment Mall”, dar și realizarea unui imobil-turn (33 de etaje).

Clădire-turn de 33 de etaje și un „entertainment mall”

Proiectul prevede un „entertainement mall” și realizarea unui imobil turn de 33 de etaje (cu funcțiuni de apart-hotel și birouri), dar și un al doilea corp de clădire, cu un regim de înălțime 2S+P+10.

Investiția a fost împărțită în două etape:

*Prima etapă, aflată în procedura de aprobare, vizează o suprafață de 76.950 mp, circa 7,7 hectare.

*A doua etapă a proiectului, care vizează o suprafață de 109.000 mp, ar urma să fie analizată în cadrul unei etape separate bazate pe o altă documentație urbanistică.

PUZ dezvoltare urbană B-dul 1 Decembrie 1918|Sursa: primăriaclujnapoca.ro

Documentația supusă dezbaterii, pentru prima etapă, include parcele de teren aflate în proprietatea administrației locale, dar și un teren al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), aspecte ce au ridicat obiecții în cadrul dezbaterii.

„Aș vrea să știu dacă ați inițiat vreo negociere cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, eu nu știu să existe, dar poate ați făcut demersuri în acest sens pentru a putea avea o discuție pe acest proiect. Și, dacă ați avut o discuție și cu USAMV-ul, fiind afectată și o proprietate a universității?

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, cred că putem merge mai departe cu discuția acestui PUZ, pentru că altfel discutăm pe ceva ce nu există – un teren pe care dumneavoastră nu aveți un drept de a edifica o asemenea construcție”, a întrebat în deschiderea dezbaterii viceprimarul Dan Tarcea.

„Din cunoștințele noastre, echipele de avocați ale beneficiarului lucrează în acest sens și au luat legătura cu reprezentanții Primăriei. Dacă vorbim de terenurile USAMV, acest PUZ nu reglementează și nu intervine asupra acestora, pentru că proiectul este etapizat”, a susținut proiectantul.

„Eu nu știu să existe nicio discuție pe acest subiect cu Primăria, întâmplarea face că sunt președintele comisiei care trebuie să poarte aceste negocieri, desemnat prin dispoziția primarului, dar nu am cunoștință de un asemenea document sau de vreo inițiere a unei discuții în acest sens. Poate că sunt în pregătire, dar o discuția clară nu a avut loc.

Putem discuta acest PUZ din punct de vedere tehnic, dar până nu sunt clarificate aceste chestiuni legate de proprietate și de dreptul pe care dumneavoastră îl aveți în continuare, nu cred că vom putea merge mai departe”, a completat viceprimarul Dan Tarcea.

USAMV: „Nu am fost consultați”

La dezbatere a participat și rectorul USAMV, profesorul Cornel Cătoi, care a semnalat că universitatea nu a fost consultată pentru acest proiect:

„USAMV nu a fost consultată în privința oportunității unui PUZ în zonă. Deci nu am fost consultați, nu avem o hotărâre a universității privind PUZ-ul.(...). Nu ne opunem ca pe terenuri private din apropiere să se realizeze investiții, dar să nu ne afecteze proprietatea noastră”, au transmis reprezentanții USAMV.

PUZ dezvoltare urbană B-dul 1 Decembrie 1918|Sursa: primăriaclujnapoca.ro

Reglementări juridice

Din perspectiva aspectelor legale, juristul Primăriei Adina Pop a semnalat o serie de neconformități, inclusiv problema dreptului de a construi care a rămas nesoluționată, deși acest aspect reprezintă o cerință clară în certificatul de urbanism.

Lipsa avizului pentru corelarea investiției cu Centura Metropolitană și absența semnăturii proprietarilor pentru inițiarea PUZ-ului sunt alte aspecte semnalate ce trebuie clarificate.

Imaginea orașului

„Una dintre întrebările fundamentale se referă la modul în care aceste elemente pot contribui la imaginea orașului. Această zonă propusă pentru construire prin acest PUZ va fi o carte de vizită a orașului la venirea de pe TR35, care va face legătura cu autostrada, deci va fi practic noua cale de intrare în oraș. De aceea amplasamentul are un grad de sensibilitate mult mai ridicat din perspectivă urbanistică și arhitecturală”, a semnalat arhitectul Voicu Bozac, din partea Comisiei de Urbanism.

„Nu mă refer la aspectele juridice, deși acestea sunt esențiale – dacă nu sunt clare, nu avem ce discuta, dacă o parte din terenul reglementat nu este în regulă, nu putem analiza proiectul. Pot apărea modificări și să analizăm un proiect ce nu mai are stabilitate juridică. Dar nu vreau să mă refer la acest aspect, ci mai degrabă dacă orașul are nevoie de o asemenea clădire în această poziție sau poate masa construită ar fi mai bine să fie redistribuită într-un alt regim de înălțime pe terenul care va putea fi reglementat după ce se elucidează toate chestiunile juridice”, a adăugat Voicu Bozac.

De altfel, reprezentanții comisiei au vrut să afle care sunt elementele de care beneficiază orașul prin această propunere și au semnalat necesitatea ca zona de retragere față de Someș să fie mai generoasă pentru o zonă de promenadă.

Clarificarea obiecțiilor semnalate în Comisia de Urbanism

La finalul dezbaterii, viceprimarul Dan Tarcea a arătat că administrația locală susține dezvoltarea urbanistică a orașului, însă aspectele semnalate trebuie clarificate astfel încât proiectul să răspundă condițiilor legale și de oportunitate:

„Cred că beneficiarul trebuie să facă cel puțin două chestiuni: să aibă o întâlnire cu USAMV, care este parte în acest PUZ: nu reglementați nimic pe terenul lor, fără acordul universității.

O discuție cu Direcția de patrimoniu a Primăriei, pentru a clarifica condițiile contractuale.

Și să țineți cont se sugestiile și obiecțiile tehnice semnalate în cadrul dezbaterii: ce câștigă orașul, studiile necesare pentru a discuta un asemenea proiect, importante pentru dezvoltarea urbanistică a orașului.

Susținem dezvoltarea urbanistică, nu suntem împotrivă, dar un teren valoros trebuie utilizat în condițiile legii”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea.

Proiectul a primit aviz negativ, urmând ca proiectantul să clarifice obiecțiile semnalate pentru a intra ulterior în comisii și dezbatere.

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